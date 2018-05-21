Слово за слово 3.9.1.6 для Android
Слово за слово – головоломка, в которой придется составлять слова из предложенных букв. У вас есть две минуты, в течение которых вы должны найти больше слов, чем ваш
Сапер 1.0.4 для Android
Сапер - легендарная головоломка, знакомая всем как Windows-приложение, теперь на Вашем Android-устройстве
Все Сканворды 1.3.2c для Android
Все Сканворды – весь мир развлекательной литературы на вашем устройстве. Какуро, Кроссворды, Сканворды, Кейворды, Судоку и многое другое, что вы любите разгадывать в
Sudoku Free 1.471 для Android
Sudoku Free – скоротайте время за разгадыванием головоломок судоку. Среди достоинств приложения можно выделить удобный интерфейс, советы и подсказки для начинающих
Classic Sokoban 2.2 для Android
Classic Sokoban - известная всем игра Сокобан. Нужно передвинуть ящики на складе так, чтобы они заняли полагающиеся им места. В игре множество уровней, разбитых на
Слова из Слова 5.5 для Android
Слова из Слова - одна из лучших головоломок со словами для Android в замечательном бумажном стиле. Для прохождения вам доступны 96 уровней, также имеется мультиплеер