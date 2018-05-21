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Панорамания для Android

Панорамания 1.0.2 для Android

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Описание Панорамания 1.0.2 для AndroidОписание   Скачать Панорамания 1.0.2 для AndroidСКАЧАТЬ (10,23 Мб) Скриншоты Панорамания 1.0.2 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Панорамания 1.0.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Панорамания 1.0.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Панорамания - игра в жанре "поиск предметов" на реальных сферических панорамах со всего мира, благодаря которой можно побывать под водой, в горах, на международной космической станции, в знаменитой парижской опере, в элитных апартаментах и других увлекательных и интересных местах нашей планеты.

По умолчанию управление осуществляется жестами пальцев: свайпы для поворота камеры и сведение и разведение пальцев (жест увеличения фотографии) для увеличения/уменьшения масштаба. Кроме того доступен режим управления гироскопом: куда игрок повернет свой смартфон, та часть картинки и будет ему показана.

Кроме этого накаждом уровне звучит приятный саундтрек из звуков, которые слышались бы, если бы вы находились в той точке, где была сделана панорама. Это создает уникальную атмосферу полного погружения в просмотр улиц и необычных мест.

Суть игры - найти предметы из списка. При возникновении трудностей с поиском, можно воспользоваться подсказкой. Для загрузки уровней необходимо интернет-соединение. Для полного погружения можно использовать гироскоп.

Скриншоты Панорамания:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыГоловоломки
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