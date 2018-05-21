Панорамания - игра в жанре "поиск предметов" на реальных сферических панорамах со всего мира, благодаря которой можно побывать под водой, в горах, на международной космической станции, в знаменитой парижской опере, в элитных апартаментах и других увлекательных и интересных местах нашей планеты.

По умолчанию управление осуществляется жестами пальцев: свайпы для поворота камеры и сведение и разведение пальцев (жест увеличения фотографии) для увеличения/уменьшения масштаба. Кроме того доступен режим управления гироскопом: куда игрок повернет свой смартфон, та часть картинки и будет ему показана.

Кроме этого накаждом уровне звучит приятный саундтрек из звуков, которые слышались бы, если бы вы находились в той точке, где была сделана панорама. Это создает уникальную атмосферу полного погружения в просмотр улиц и необычных мест.

Суть игры - найти предметы из списка. При возникновении трудностей с поиском, можно воспользоваться подсказкой. Для загрузки уровней необходимо интернет-соединение. Для полного погружения можно использовать гироскоп.