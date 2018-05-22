Укрпошта для Android

Укрпошта 0.4.1 beta для Android

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Описание Укрпошта 0.4.1 beta для AndroidОписание   Скачать Укрпошта 0.4.1 beta для AndroidСКАЧАТЬ (57,86 Мб) Скриншоты Укрпошта 0.4.1 beta для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Укрпошта 0.4.1 beta для AndroidСтатистика   Отзывы о Укрпошта 0.4.1 beta для AndroidОтзывы (0)  
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Укрпошта - официальный мобильный клиент компании "Укрпочта", которое предоставляет пользователю быстрый доступ к различным услугам, как например оформление и отслеживание почтовых отправлений, осуществление денежных переводов, рассчет стоимости посылки и пр.

Также присутствует функция поиска нужного почтового индекса или адреса, ближайшего отделения Укрпочты на карте, и возможность создать собственную почтовую марку.

Особенности программы:

  • отслеживание отправлений;
  • оформление отправлений;
  • расчет стоимости отправлений;
  • вызов курьера;
  • поиск отделений,
  • поиск индексов;
  • перевод между картами;
  • перевод с карты в отделение;
  • перевод с карты на дом
  • собственная почтовая марка.
Скриншоты Укрпошта:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Укрпошта

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