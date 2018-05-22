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Facetune для Android

Facetune 1.2.5 для Android

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Описание Facetune 1.2.5 для AndroidОписание   Скачать Facetune 1.2.5 для AndroidСКАЧАТЬ (47,55 Мб) Скриншоты Facetune 1.2.5 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Facetune 1.2.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Facetune 1.2.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Facetune — отличный фоторедактор для портретных снимков и селфи, с помощью которого можно легко отретушировать фото, добавлять различные художественные эффекты, а также присутствует возможность добавить на снимок макияж. Программа позволяет удалить с фотографии мелкие изъяны кожи и темные круги, отбелить зубы, подчеркнуть выразительность глаз, размывать фон, изменять освещенность, создавать собственные фильтры и многое другое.

Присоединяйтесь к миллионам пользователей Facetune. Загружайте приложение и создавайте снимки, как с обложек глянцевых журналов!

Основные возможности:

  • Отбеливание зубов.
  • Улучшение улыбки.
  • Разглаживание и омолаживание кожи.
  • Осветление кругов под глазами.
  • Удаление мелких изъянов, прыщей и шрамов.
  • Придание выразительности глазам.
  • Изменение цвета глаз.
  • Удаление эффекта красных и белых глаз.
  • Изменение цвета волос.
  • Изменение контура лица.
  • Возможность нанесения макияжа.
  • Размытие заднего фона.
  • Изменение освещенности и добавление эффектов.
  • Создание собственных фильтров.
  • Добавление уникальных текстур и собственных рамок.
  • Возможность поделиться отредактированными снимками с друзьям и родными в социальных сетях или по электронной почте.
Скриншоты Facetune:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыФото - Редакторы
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