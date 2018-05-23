Посылки для Android

Посылки 1.1.22 для Android

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Описание Посылки 1.1.22 для AndroidОписание   Скачать Посылки 1.1.22 для AndroidСКАЧАТЬ (14,74 Мб) Скриншоты Посылки 1.1.22 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Посылки 1.1.22 для AndroidСтатистика   Отзывы о Посылки 1.1.22 для AndroidОтзывы (0)  
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Посылки - удобное в использовании приложение, которое позволяет отслеживать посылки с Алиэкспресс, Joom, Pandao, GearBest, S.F. Express, YunExpress, Wiggle, ASOS, Chain Reaction Cycles, TAM Beauty, Cult Beauty и других интернет магазинов. Пользоваться программой очень просто - достаточно внести номер почтового отправления, чтобы найти последний статус, местоположение и историю перемещения вашей посылки из Китая, Сингапура, Гонконга, и других стран, в Россию, Украину, Казахстан, Беларусь.

В программе присутствует прогноз даты доставки, благодаря которому можно узнать приблизительную дату прихода посылки в ваше отделение почты. Приложение использует статистику прошлых посылок, чтобы предсказать дату прибытия вашей. Также в приложении можно узнать дополнительные номера отслеживания для вашей посылки, как например в YunExpress, ASOS, TRAKPAK.

Кроме этого присутствует возможность просмотра веса отправления, ожидаемое даты доставки, страну отправления и назначения, кому и от кого идет посылка.

Особенности:

  • Не требуется никакой регистрации.
  • Минимум действий для добавления новой посылки.
  • Проверка информации на официальных сайтах служб доставки каждые 1-2 часа.
Скриншоты Посылки:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Посылки

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