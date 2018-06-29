OrgMySport для Android

OrgMySport 1.10.0 для Android

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Описание OrgMySport 1.10.0 для AndroidОписание   Скачать OrgMySport 1.10.0 для AndroidСКАЧАТЬ (51,24 Мб) Скриншоты OrgMySport 1.10.0 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика OrgMySport 1.10.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о OrgMySport 1.10.0 для AndroidОтзывы (0)  
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OrgMySport - удобное приложение, с помощью которого можно быстро и легко найти игрока или вступить в команду. Пользователю доступна огромная база спортивных площадок с подробной информацией и фотографиями.

Также присутствует возможность узнавать об интересных спортивных событиях в своем городе, принимать участие в соревнованиях или устраивать собственные, знакомиться с единомышленниками, заниматься любимыми видами спорта с вместе с ними.

Занимайтесь спортом там, где вам удобно, находите новых друзей и принимайте участие в спортивных мероприятиях!

С приложением вам доступны все виды спорта и интересные спортивные мероприятия по всей России! Хоккей, баскетбол, волейбол, кудо, нарды и еще 200 видов спорта - выбирай свою игру! Присоединяйся к команде: будь новичком или тренером, игроком или болельщиком. Играй! Живи спортом с OrgMySport!

Ключевые особенности:

  • Программа позволяет легко найти игрока или вступить в команду.
  • Предоставляет доступ к огромной базе спортивных площадок с подробной информацией и фотографиями.
  • Позволяет узнавать об интересных спортивных событиях в твоем городе, принимай участие в соревнованиях или устраивай свои.
  • Дает возможность знакомься с единомышленниками, играть вместе с ними.
  • Позволяет заниматься спортом там, где тебе удобно, найти новых друзей и принять участие в спортивных мероприятиях.
Что нового в OrgMySport 1.10.0 для Android?
  • Удобная регистрация в приложении через VKontakte, Facebook и Google – аккаунт.
  • При просмотре площадки Вы сможете ознакомиться с мероприятиями, которые на ней проводятся.
Скриншоты OrgMySport:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСпорт
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Отзывы о программе OrgMySport

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