OrgMySport - удобное приложение, с помощью которого можно быстро и легко найти игрока или вступить в команду. Пользователю доступна огромная база спортивных площадок с подробной информацией и фотографиями.

Также присутствует возможность узнавать об интересных спортивных событиях в своем городе, принимать участие в соревнованиях или устраивать собственные, знакомиться с единомышленниками, заниматься любимыми видами спорта с вместе с ними.

Занимайтесь спортом там, где вам удобно, находите новых друзей и принимайте участие в спортивных мероприятиях!

С приложением вам доступны все виды спорта и интересные спортивные мероприятия по всей России! Хоккей, баскетбол, волейбол, кудо, нарды и еще 200 видов спорта - выбирай свою игру! Присоединяйся к команде: будь новичком или тренером, игроком или болельщиком. Играй! Живи спортом с OrgMySport!

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