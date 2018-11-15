Программы для Android » Игры » Симуляторы » Fishing Clash 1.0.37 для Android
Fishing Clash для Android

Fishing Clash 1.0.37 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Fishing Clash 1.0.37 для AndroidОписание   Скачать Fishing Clash 1.0.37 для AndroidСКАЧАТЬ (74,83 Мб) Скриншоты Fishing Clash 1.0.37 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Fishing Clash 1.0.37 для AndroidСтатистика   Отзывы о Fishing Clash 1.0.37 для AndroidОтзывы (1)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Fishing Clash - бесплатный мобильный симулятор рыбалки, который придется по душе всем любителям рыбной ловли. Приложение позволяет поймать различные виды рыб, таких как сом, окунь, краппи, солнечная рыба, форель, лосось, барракуда или даже акула и кит, а также посетить различные уголки нашей планеты.

Необходимо правильно подбирать рыболовные снасти, собирать и обновлять приманки, чтобы достичь более высоких уровней, разблокировать новые рыболовные локации и получить доступ к новым видам рыб и квестам. Можно соревноваться с другими игроками в режиме реального времени PvP, принимать участие в чемпионатах и турнирах по рыбной ловле и пр.

Ключевые особенности:

  • Соревнование с другими игроками в режиме реального времени PvP!
  • Красиво анимированные реалистичные рыболовные локации.
  • Собирайте и обновляйте приманки, чтобы достичь более высоких уровней.
  • Разблокируйте новые рыболовные локации и получите доступ к новым видам рыб и квестам.
  • Наличие усилителей, чтобы быть более быстрым и точным.
  • Летняя и зимняя рыбалка.
  • Захватывающие дух места - посетите США, Канаду, Австралию и многие другие.
  • Различные виды рыб, таких как сом, окунь, краппи, солнечная рыба, форель, лосось, барракуда или даже акула и кит!
  • И многое другое.
Скриншоты Fishing Clash:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 76
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы
 Программа Fishing Clash отмечена редакцией SoftPortal.com
ТОП-сегодня раздела "Симуляторы"
 

Мой Говорящий Том 2 1.0.1337.1843 для Android

Веселое приложение для фанатов Говорящего Тома. Возьмите на воспитание маленького Тома, заботьтесь и следите за его здоровьем, кормите и купайте его, развлекайте и

Mario Simulator 1.1.0 для Android

Mario Simulator - это не аркадная игра. Mario Simulator - самый настоящий симулятор. Держите свой Android-коммуникатор и прыгайте как Mario! Ловите монетки,

Бомжара 1.1.15.3 для Android

Бомжара – начните жизнь с самого дна и достигайте феноменального успеха. В самом начале на жизни придется зарабатывать поиском пустых бутылок, мытьем машин и

Мобильная Русская Рыбалка 1.0.7.1-605 для Android

Мобильная Русская Рыбалка – симулятор рыбалки поможет скоротать время ожидания до поездки на настоящую речку или озеро. Как и в настоящей рыбалке, начните с

Дракономания 4.0.0 для Android

Дракономания — красочный симулятор королевства драконов. Стройте здания, развивайте своих драконов, выводите новые породы питомцев и сметите всех на пути к победе.

11x11 футбольный менеджер 1.0.2258 для Android

11x11 футбольный менеджер - бесплатный футбольный менеджер для мобильных устройств на платформе Android. Создавайте команду своей мечты, покупайте и тренируйте

скачать Adguard

Отзывы о программе Fishing Clash

Вадим про Fishing Clash 1.0.21 для Android [10-11-2018]

Абсолютно читерская донатная игра. Вливаешь бабло и вот оно счастье!!! Нет сиди и вдувай тем кто вливает. Жена кинула косарь сразу я нет. Встретились в пвп для прикола взяли 2 рыбы которые у меня 6 уровня а у нее 1 и 2. Она выигрывает по каждой рыбе...ох... Разрабы чё за бред сделали... Игра во всех версиях такая. Отстой полнейший...браво...
| | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 