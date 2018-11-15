Fishing Clash - бесплатный мобильный симулятор рыбалки, который придется по душе всем любителям рыбной ловли. Приложение позволяет поймать различные виды рыб, таких как сом, окунь, краппи, солнечная рыба, форель, лосось, барракуда или даже акула и кит, а также посетить различные уголки нашей планеты.
Необходимо правильно подбирать рыболовные снасти, собирать и обновлять приманки, чтобы достичь более высоких уровней, разблокировать новые рыболовные локации и получить доступ к новым видам рыб и квестам. Можно соревноваться с другими игроками в режиме реального времени PvP, принимать участие в чемпионатах и турнирах по рыбной ловле и пр.
Ключевые особенности:
Соревнование с другими игроками в режиме реального времени PvP!
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Отзывы о программе Fishing Clash
Вадим про Fishing Clash 1.0.21 для Android [10-11-2018]
Абсолютно читерская донатная игра. Вливаешь бабло и вот оно счастье!!! Нет сиди и вдувай тем кто вливает. Жена кинула косарь сразу я нет. Встретились в пвп для прикола взяли 2 рыбы которые у меня 6 уровня а у нее 1 и 2. Она выигрывает по каждой рыбе...ох... Разрабы чё за бред сделали... Игра во всех версиях такая. Отстой полнейший...браво... | | Ответить