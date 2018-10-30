Torrent TV Mobile для Android

Torrent TV Mobile 1.0 для Android

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Описание Torrent TV Mobile 1.0 для AndroidОписание   Скачать Torrent TV Mobile 1.0 для AndroidСКАЧАТЬ (1 Мб) Скриншоты Torrent TV Mobile 1.0 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Torrent TV Mobile 1.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Torrent TV Mobile 1.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Torrent TV Mobile - программа, которая даёт Вам возможность окунуться в мир ТВ различных стран и континентов. В программе представлен широкий спектр тематических ТВ каналов от детских до взрослого контингента.

Представлены основные ТВ каналы Украины, России и стран бывшего СССР. Большой выбор ТВ в разделе фильмов, где Вы найдёте по душе не только любимые киноленты, но и новинки кино, сериалов и мультфильмов.

Программа хорошо адаптирована к работе на устройствах Smart TV с пультом управления. Прекрасно работает как на телефонах, так и планшетах.

База ТВ каналов постоянно обновляется. Установив Torrent TV Mobile Вы забудете о проблемах с плейлистами и постоянным их поиском.

Примечание! Для использования программы необходимо наличие на устройстве установленного приложения ACE Stream.

Что нового в Torrent TV Mobile 1.0 для Android?
  • Добавлены ТВ каналы
Скриншоты Torrent TV Mobile:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 1 087
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - другое - Плееры
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Отзывы о программе Torrent TV Mobile

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