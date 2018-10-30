Torrent TV Mobile - программа, которая даёт Вам возможность окунуться в мир ТВ различных стран и континентов. В программе представлен широкий спектр тематических ТВ каналов от детских до взрослого контингента.

Представлены основные ТВ каналы Украины, России и стран бывшего СССР. Большой выбор ТВ в разделе фильмов, где Вы найдёте по душе не только любимые киноленты, но и новинки кино, сериалов и мультфильмов.

Программа хорошо адаптирована к работе на устройствах Smart TV с пультом управления. Прекрасно работает как на телефонах, так и планшетах.

База ТВ каналов постоянно обновляется. Установив Torrent TV Mobile Вы забудете о проблемах с плейлистами и постоянным их поиском.

Примечание! Для использования программы необходимо наличие на устройстве установленного приложения ACE Stream.