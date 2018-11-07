SigmaCAD для Windows

SigmaCAD 1.2.1.722

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Описание SigmaCAD 1.2.1.722Описание   Скачать SigmaCAD 1.2.1.722СКАЧАТЬ (12,33 Мб) Скриншоты SigmaCAD 1.2.1.722Скриншоты (7)   Статистика SigmaCAD 1.2.1.722Статистика   Отзывы о SigmaCAD 1.2.1.722Отзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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SigmaCAD - приложение которое предназначено для выполнения типичных вычислений при проектировании систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, теплоснабжения, холодоснабжения и других, наиболее часто встречающихся при разработке инженерных систем в строительстве и энергетике.

Методики расчетов взяты из "золотого фонда" технической литературы эпохи Советского Союза, современной технической нормативной литературы, а также научно-популярных журналов, например, "Энергетика и ТЭК" (рубрика "Наука для практики"). Все расчеты сделаны максимально универсальными для применения в любой стране. Некоторые расчеты, например, такие как билинейная интерполяция, интерполяция таблиц (целиком) или текстовый калькулятор - могут быть полезны всем и использованы для любых целей.

Встроенный арифметический текстовый Калькулятор, адаптированный для инженерных вычислений или расчета списков любых математических выражений во внешних файлах (формата *.txt), в которых реализован механизм ссылок аналогично Excel. Дает возможность создавать любые расчеты сразу в оформленном виде, показывая ход расчета, и затем использовать многократно. В меню можно добавить свои шаблоны формул и мн.др. Рассчитана на использование для проектирования по типу "на каждый день".

Основные отличия программы:

  • В каждом расчете максимально реализованы как прямая так и все возможные обратные задачи (всего 296 "маленьких" вычислительных расчетов);
  • В каждом расчете предусмотрена возможность в качестве исходных данных использовать значения или результат(ы) из другого расчета с помощью простого механизма ссылок;
  • Реализована возможность объединять используемые расчеты в проекты и одновременно их открывать, закрывать, рассчитывать, сохранять или оформлять;
  • Встроенный арифметический текстовый Калькулятор, адаптированный для инженерных вычислений или расчета списков любых математических выражений во внешних файлах (формата *.txt), в которых реализован механизм ссылок аналогично Excel;
  • Весь текст, используемый программой, хранится в открытом (текстовом) формате и его можно изменить по своему усмотрению;
  • Настраиваемые шрифты и цвета в 24-х полях вывода текстовой информации;
  • Каждый расчет можно сопроводить любым количеством картинок (схем, чертежей, скриншотов из книг и т.д.) формата jpeg или bmp.
Скриншоты SigmaCAD:

Статус программы Платная | Цена: $25.00
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 45
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЧертеж, САПР
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Отзывы о программе SigmaCAD

Кваша Игорь про SigmaCAD 1.1.0.646 [27-06-2018]

Очень удобдна и понятна для работы!
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