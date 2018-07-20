Castle Quiz - бесплатное Android-приложение, благодаря которому можно и развивать свой интеллект и с пользой провести время. Пользователю предлагается огромное количество разнообразных вопросов из различных областей естественных и гуманитарных наук, как например анатомия, экология, генетика, ботаника, астрономия, тригонометрия, орфография, культура, литературоведенье, право и др.
Присутствует возможность померяться силами со случайным соперником или пригласить в игру друзей. Чтобы вы могли понять, почему ваш ответ неверный, добавлены карточки с подробными объяснениями со ссылками и видео. Объяснения доступны по математике, русскому, литературе, истории России, биологии (по математике, русскому, обществознанию и физике подготовлены специальные разделы для подготовки к экзаменам).
Особенности приложения:
12 000 вопросов по темам из разных областей естественных и гуманитарных наук;
карточки с объяснениями ошибок, видео и ссылками на дополнительные материалы;
развлекательные квизы;
по математике, русскому, обществознанию и физике доступны специальные разделы для подготовки к экзаменам.
Что нового в Castle Quiz 3.4.5 для Android?
Теперь объяснения можно смотреть бесплатно за просмотр рекламы.
Много доработок, которые делают турниры и дуэли интереснее, а приложение – красивее.