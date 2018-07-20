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Castle Quiz для Android

Castle Quiz 3.4.5 для Android

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Описание Castle Quiz 3.4.5 для AndroidОписание   Скачать Castle Quiz 3.4.5 для AndroidСКАЧАТЬ (33,26 Мб) Скриншоты Castle Quiz 3.4.5 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Castle Quiz 3.4.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Castle Quiz 3.4.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Castle Quiz - бесплатное Android-приложение, благодаря которому можно и развивать свой интеллект и с пользой провести время. Пользователю предлагается огромное количество разнообразных вопросов из различных областей естественных и гуманитарных наук, как например анатомия, экология, генетика, ботаника, астрономия, тригонометрия, орфография, культура, литературоведенье, право и др.

Присутствует возможность померяться силами со случайным соперником или пригласить в игру друзей. Чтобы вы могли понять, почему ваш ответ неверный, добавлены карточки с подробными объяснениями со ссылками и видео. Объяснения доступны по математике, русскому, литературе, истории России, биологии (по математике, русскому, обществознанию и физике подготовлены специальные разделы для подготовки к экзаменам).

Особенности приложения:

  • 12 000 вопросов по темам из разных областей естественных и гуманитарных наук;
  • карточки с объяснениями ошибок, видео и ссылками на дополнительные материалы;
  • развлекательные квизы;
  • по математике, русскому, обществознанию и физике доступны специальные разделы для подготовки к экзаменам.
Что нового в Castle Quiz 3.4.5 для Android?
  • Теперь объяснения можно смотреть бесплатно за просмотр рекламы.
  • Много доработок, которые делают турниры и дуэли интереснее, а приложение – красивее.
Скриншоты Castle Quiz:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 20
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Обучающий софт
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Отзывы о программе Castle Quiz

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