Foxy Music для Android

Foxy Music 1.7.8 для Android

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Описание Foxy Music 1.7.8 для AndroidОписание   Скачать Foxy Music 1.7.8 для AndroidСКАЧАТЬ (6,34 Мб) Скриншоты Foxy Music 1.7.8 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Foxy Music 1.7.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о Foxy Music 1.7.8 для AndroidОтзывы (0)  
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Foxy Music - неофициальное приложение для онлайн/оффлайн воспроизведения музыки из популярной социальной сети ВКонтакте. Доступны разделы Рекомендуемые, Музыка подобранная специально для Вас, Новая музыка и Набирающие популярность.

Основные возможности приложения:

  • Прослушивание музыки оффлайн (возможность кэширования).
  • Прослушивание плейлистов созданных в ВК.
  • Поиск аудиозаписей.
  • Возможность добавления/удаления аудиозаписей.
  • Возможность прослушивания аудиозаписей доступных в ваших группах.
  • Скачивание музыки на устройство.
  • Нет необходимости делать видимыми для всех свои аудиозаписи.
Скриншоты Foxy Music:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 20
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
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Отзывы о программе Foxy Music

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