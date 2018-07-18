Расписание Погоды (RP5) 0.3.2 для Android Расписание Погоды (RP5) – будьте в курсе погодных условий в своем регионе и по всему миру. Узнавайте прогноз и планируйте свое расписание в соответствии с погодой. В Gismeteo lite 1.1.4 для Android Gismeteo lite – приложение покажет погодные условия по всему миру и предположительный прогноз на неделю. Можно быстро переключаться между локациями, смотреть AndWeather 1.0 для Android AndWeather - программа для Android, показывающая прогноз погоды на четыре дня вперед. Указывается ночная и дневная температура, а также возможноть осадков

Погода & Радар 4.20.0 для Android Бесплатный и удобный погодный информер для Android-устройств - это точная метеостанция, которая работает как датчик температуры. Вы сразу увидите, будет ли идти Термометр 86.14 для Android Термометр — приложение, показывающее точную температуру воздуха на улице в вашем населенном пункте. Уникальные алгоритмы получения информации делают эту программу Яндекс.Погода 5.4 для Android Яндекс.Погода – приложение использует технологию Meteum Яндекс, что позволяет рассчитать локальный прогноз погоды – с точностью до дома, района или города. Может