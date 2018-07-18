Live Weather Pro для Android

Live Weather Pro 1.1 для Android

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Описание Live Weather Pro 1.1 для AndroidОписание   Скачать Live Weather Pro 1.1 для AndroidСКАЧАТЬ (16,53 Мб) Скриншоты Live Weather Pro 1.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Live Weather Pro 1.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Live Weather Pro 1.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Live Weather Pro - приложение, которое позволяет получать точную информацию о погоде в вашем регионе и в любом другом месте земного шара. Присутствует возможность с помощью всего одного лишь тапа по экрану проверить погоду на сегодня, завтра и на ближайшие 7 дней.

Также присутствуют штормовые предупреждения с точным GPS трекером и радаром дождя. Можно просматривать локальный прогноз и глобальный прогноз погоды, выбирать текущую температуру в градусах Цельсия и Фаренгейта, узнать время восхода и захода солнца в зависимости от часового пояса и пр.

Особенности программы:

  • Почасовые подробные прогнозы погоды.
  • Ежедневные прогнозы погоды на 7 - 10 дней.
  • Определение своего местоположения с помощью сети или GPS.
  • Глобальный прогноз погоды в любом городе мира.
  • Подробная информация о погоде: местоположение, температура, атмосферное давление, максимальная видимость, относительная влажность, возможность осадков, точка росы, скорость и направление ветра.
  • Штормовые предупреждения и оповещения.
  • Температура по Цельсию и по Фаренгейту.
Скриншоты Live Weather Pro:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 12
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПогода
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Отзывы о программе Live Weather Pro

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