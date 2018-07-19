Астро Гороскоп 1.4 для Android
Сделай звёзды своими союзниками. Планируй свой день по астрологическому гороскопу. Узнай для чего хорош этот день, а чего стоит опасаться. Астро Гороскоп порадует
Тест на имя Вашей любви 1.00 для Android
Тест на имя Вашей любви - интересный тест поможет Вам найти имя идеального партнёра
Star Chart (Звездная карта) 3.0.10 для Android
Star Chart (Звездная карта) - отличное приложение для Android, которое станет Вашим гидом по астрономии, разворачивая на экране мобильного устройства захватывающие
Лунный календарь 2.7 для Android
Лунный календарь – фазы луны влияют не только на приливы и отливы, а также на живые организмы. К смене лунного цикла чувствительны растения, животные и даже люди. В
Star Walk 2 2.4.5.119 для Android
Star Walk 2 – данное приложение позволяет искать и отслеживать звезды, созвездия, кометы, метеоры и другие космические тела. Программа работает по принципу
Лунный Календарь 1.1 для Android
Бесплатное приложение, с помощью которого можно узнать много полезных советов и различных примет на лунный день по датам. Присутствует возможность узнать как влияют