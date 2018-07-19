Астро Гороскоп для Android

Астро Гороскоп 1.4 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Астро Гороскоп 1.4 для AndroidОписание   Скачать Астро Гороскоп 1.4 для AndroidСКАЧАТЬ (5,93 Мб) Скриншоты Астро Гороскоп 1.4 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Астро Гороскоп 1.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Астро Гороскоп 1.4 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Астро Гороскоп - мобильный астрологический прогноз на сегодня, завтра, неделю или месяц для каждого знака зодиака. Присутствует разделение по категориям: Общий гороскоп, Любовный, Бизнес, Гороскоп здоровья, Кулинарный, Мобильный и Антигороскоп. Присутствует гороскоп на год, а также имеется возможность узнать все подробные характеристики знаков зодиака.

Ключевые возможности приложения:

  • гороскоп на сегодня, завтра, неделю, месяц, год;
  • гороскоп для любого знака зодиака;
  • ежедневные уведомления;
  • общий гороскоп на 2018;
  • любовный гороскоп на 2018;
  • гороскоп здоровья 2018;
  • характеристика знаков зодиака;
  • гороскоп по темам.
Скриншоты Астро Гороскоп:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 11
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАстрология, астрономия
ТОП-сегодня раздела "Астрология, астрономия"
 

Астро Гороскоп 1.4 для Android

Сделай звёзды своими союзниками. Планируй свой день по астрологическому гороскопу. Узнай для чего хорош этот день, а чего стоит опасаться. Астро Гороскоп порадует

Тест на имя Вашей любви 1.00 для Android

Тест на имя Вашей любви - интересный тест поможет Вам найти имя идеального партнёра

Star Chart (Звездная карта) 3.0.10 для Android

Star Chart (Звездная карта) - отличное приложение для Android, которое станет Вашим гидом по астрономии, разворачивая на экране мобильного устройства захватывающие

Лунный календарь 2.7 для Android

Лунный календарь – фазы луны влияют не только на приливы и отливы, а также на живые организмы. К смене лунного цикла чувствительны растения, животные и даже люди. В

Star Walk 2 2.4.5.119 для Android

Star Walk 2 – данное приложение позволяет искать и отслеживать звезды, созвездия, кометы, метеоры и другие космические тела. Программа работает по принципу

Лунный Календарь 1.1 для Android

Бесплатное приложение, с помощью которого можно узнать много полезных советов и различных примет на лунный день по датам. Присутствует возможность узнать как влияют

скачать Adguard

Отзывы о программе Астро Гороскоп

Admin

Отзывов о программе Астро Гороскоп 1.4 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 