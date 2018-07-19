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Лунный календарь 2.7 для Android Лунный календарь – фазы луны влияют не только на приливы и отливы, а также на живые организмы. К смене лунного цикла чувствительны растения, животные и даже люди. В Star Walk 2 2.4.5.119 для Android Star Walk 2 – данное приложение позволяет искать и отслеживать звезды, созвездия, кометы, метеоры и другие космические тела. Программа работает по принципу Лунный Календарь 1.1 для Android Бесплатное приложение, с помощью которого можно узнать много полезных советов и различных примет на лунный день по датам. Присутствует возможность узнать как влияют