Белый шум для Android

Белый шум 1.4.0 для Android

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Описание Белый шум 1.4.0 для AndroidОписание   Скачать Белый шум 1.4.0 для AndroidСКАЧАТЬ (12,31 Мб) Скриншоты Белый шум 1.4.0 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Белый шум 1.4.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Белый шум 1.4.0 для AndroidОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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Белый шум - отличное приложение с помощью которого можно как сконцентрроваться, так и при необходимости расслабиться и даже уснуть. Программа позволяет пользователю сочетать различные звуки (например стук дождя по стеклу, треск костра, шум ветра или реки, легкий морской прибой и пр.) и создавать персонализированные миксы для релаксации, сна или концентрации. Полученные миксы можно сохранить в Избранном, чтобы они всегда были под рукой для прослушивания!

Звуки в HD-качестве для создания миксов:

  • дождь
  • стук дождя по стеклу
  • машина
  • раскаты грома
  • ветер
  • лес
  • ручей
  • листва
  • огонь
  • океан
  • поезд
  • ночь
  • кафе
  • белый шум
  • коричневый шум
  • вентилятор
Скриншоты Белый шум:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 17
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье - другое
 Программа Белый шум отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Белый шум

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