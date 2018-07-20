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Меморадо для Android

Меморадо 1.10.0 для Android

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Описание Меморадо 1.10.0 для AndroidОписание   Скачать Меморадо 1.10.0 для AndroidСКАЧАТЬ (96,54 Мб) Скриншоты Меморадо 1.10.0 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Меморадо 1.10.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Меморадо 1.10.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Меморадо - отличный тренажер для мозга, предоставляющий увлекательные индивидуальные задания, нацеленные на улучшение памяти, концентрации и реакции. Доступно 450 уровней в 15 играх, разработанных командой нейрофизиологов!

Основные возможности:

  • Сражение с друзьями в дуэльном режиме, чтобы выяснить, кто самый умный.
  • Индивидуальные ежедневные задания, разработанные с учетом ваших предпочтений.
  • Более 450 увлекательных уровней в 15 играх для тренировки 5 основных функций мозга: Память, Логика, Концентрация, Реакция и Скорость.
  • Великолепная графика в сочетании с легкостью использования.
  • Отображение вашего ежедневного прогресса и уровня развития мозга.
  • Подробная статистика.
  • Развиваются способности, необходимые в реальной жизни, такие как навыки расчетов, решения задач, а также логика.
Скриншоты Меморадо:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 10
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Головоломки
 Программа Меморадо отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Меморадо

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