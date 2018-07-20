Библия. Современный перевод 1.10 для Android
Библия. Современный перевод - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое предлагает современный перевод Ветхого Завета и Нового Завета,
Рекорды Гиннеса 8.0 для Android
Рекорды Гиннесса - мобильная версия всемирно знаменитой Книги рекордов Гиннесса, с помощью которой пользователь сможет ознакомиться как с различными рекордами и
Штрафы ПДД Украина 1.1.0 для Android
Штрафы ПДД Украина - полезное приложение для украинских автолюбителей, благодаря которому вся информация о штрафах за нарушение Правил дорожного движения будет
Меморадо 1.10.0 для Android
Приложение, которое в игровой форме позволяет тренировать память, логику, концентрацию, реакцию и скорость. Доступно Более 450 увлекательных уровней в 15 играх.
Google Primer 3.101.7 для Android
Google Primer – обучающее приложение поможет научиться новым навыкам маркетинга. Интерактивные уроки в наглядной форме демонстрируют материал, а вопросы в конце
Funny Dots - Shapes 1.11 для Android
Funny Dots - Shapes - программа для Android, позволяющая в игровой форме изучить различные фигуры. Ребенок сможет выбрать цвет "пера", а также просмотреть картинку,