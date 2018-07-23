Star Walk Kids для Android

Star Walk Kids 2.0.4.54 для Android

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Описание Star Walk Kids 2.0.4.54 для AndroidОписание   Скачать Star Walk Kids 2.0.4.54 для AndroidСКАЧАТЬ (34,42 Мб) Скриншоты Star Walk Kids 2.0.4.54 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Star Walk Kids 2.0.4.54 для AndroidСтатистика   Отзывы о Star Walk Kids 2.0.4.54 для AndroidОтзывы (0)  
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Star Walk Kids - отличный способ интересно ответить ребенку на сложные детские вопросы о космосе, Солнечной системе, планетах, звездах и созвездиях и других небесных объектах.

Приложение позволяет пошагово изучать астрономию, знакомит ребенка с различными интересными фактами о космосе, озвученные профессиональными актерами. Присутствуют яркие запоминающиеся персонажи, веселое музыкальное сопровождение, множество интересных уровней, познавательные мультфильмы на космическую тематику и многое другое.

Ключевые особенности:

  • много интересной информации про звездное небо, планеты и спутники, звезды, созвездия и т.д.;
  • выдающиеся космические явления;
  • занимательные факты о космосе;
  • информация в легкодоступной форме;
  • забавная анимация и красочные иллюстрации.
Скриншоты Star Walk Kids:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАстрология, астрономия - Астрономия
 Программа Star Walk Kids отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Star Walk Kids

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