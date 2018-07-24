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MediBang Paint для Android

MediBang Paint 14.0.1 для Android

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Описание MediBang Paint 14.0.1 для AndroidОписание   Скачать MediBang Paint 14.0.1 для AndroidСКАЧАТЬ (14,72 Мб) Скриншоты MediBang Paint 14.0.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика MediBang Paint 14.0.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о MediBang Paint 14.0.1 для AndroidОтзывы (0)  
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MediBang Paint - бесплатное приложение для рисования и создания комиксов, которое включает в себя более 1000 видов разнообразных инструментов для иллюстраторов и художников, как например кисти, шрифты, растровые изображения, инструменты для комиксов и фоны и другие материалы. Благодаря облачной синхронизации и кроссплатформенности можно легко продолжить начатую работу на другом мобильном устройстве или ПК.

Основные возможности:

  • Легкое рисование, возможность без проблем менять цвет и размер кистей, добавлять материалы на холст.
  • Простой выбор цвета в режиме HSV.
  • 60 бесплатных кистей.
  • Наличие таких инструментов рисования, как перо, карандаш, акварель, размытие, смазывание, фигурные перья, акрил, школьная ручка, мягкая пастель и пр.
  • Бесплатный доступ к 850 тонам, текстурам, фонам и облачкам текста.
  • Возможность перетаскивать на изображение тоны, текстуры и фон. Их также можно поворачивать, менять масштаб и свободно трансформировать.
  • Бесплатные шрифты для комиксов.
  • Создание панелей для комиксов.
  • Возможность на свое усмотрение настраивать ярлыки, облегчая тем самым творческий процесс.
  • Наличие направляющих для рисования.
  • Коррекция пера.
  • Простое редактирование.
  • Использование фото для рисования.
  • Добавление текста с помощью голосового ввода.
  • Возможность работать независимо от места, где вы находитесь.
  • Возможность поделиться работой в аккаунтах социальных сетей одним нажатием.
  • Встроенная справка.
Скриншоты MediBang Paint:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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