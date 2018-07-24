MediBang Paint - бесплатное приложение для рисования и создания комиксов, которое включает в себя более 1000 видов разнообразных инструментов для иллюстраторов и художников, как например кисти, шрифты, растровые изображения, инструменты для комиксов и фоны и другие материалы. Благодаря облачной синхронизации и кроссплатформенности можно легко продолжить начатую работу на другом мобильном устройстве или ПК.
Основные возможности:
Легкое рисование, возможность без проблем менять цвет и размер кистей, добавлять материалы на холст.
Простой выбор цвета в режиме HSV.
60 бесплатных кистей.
Наличие таких инструментов рисования, как перо, карандаш, акварель, размытие, смазывание, фигурные перья, акрил, школьная ручка, мягкая пастель и пр.
Бесплатный доступ к 850 тонам, текстурам, фонам и облачкам текста.
Возможность перетаскивать на изображение тоны, текстуры и фон. Их также можно поворачивать, менять масштаб и свободно трансформировать.
Бесплатные шрифты для комиксов.
Создание панелей для комиксов.
Возможность на свое усмотрение настраивать ярлыки, облегчая тем самым творческий процесс.
Наличие направляющих для рисования.
Коррекция пера.
Простое редактирование.
Использование фото для рисования.
Добавление текста с помощью голосового ввода.
Возможность работать независимо от места, где вы находитесь.
Возможность поделиться работой в аккаунтах социальных сетей одним нажатием.