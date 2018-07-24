ClevCalc для Android

ClevCalc 2.16.2 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание ClevCalc 2.16.2 для AndroidОписание   Скачать ClevCalc 2.16.2 для AndroidСКАЧАТЬ (6,42 Мб) Скриншоты ClevCalc 2.16.2 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика ClevCalc 2.16.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о ClevCalc 2.16.2 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ClevCalc - универсальный калькулятор, который позволит вам справится с абсолютно любыми расчетами, встречающихся в повседневной жизни.

Ключевые особенности приложения:

  • Поддержка 4 основных арифметических операций, квадрат, скобки в вычислениях и простые инженерные функции.
  • Доступна история операций.
  • Встроенный конвертер единиц измерения (длина, вес, ширина, объем, время, температура, давление, скорость, КПД топлива и пр.).
  • Конвертер валют (поддержка 117 мировых валют).
  • Автоматический расчет с использованием обменного курса в реальном времени.
  • Калькулятор скидок.
  • Конвертер мирового времени (показывает время в более 400 городах по всему миру). Учитывает переход на летнее время при расчете.
  • Калькулятор оценок позволяет правильно рассчитать ваш средний балл!
  • Рассчетт времени овуляции и фертильности с помощью менструального цикла.
  • Возможность вычислить конкретную дату или юбилей.
  • Калькулятор цены единицы товара.
  • Расчет индекса массы тела (ИМТ) и основного метаболизма веществ (ОМВ).
  • Калькулятор эффективности использования топлива.
  • Рассчет стоимости топлива, необходимые для автомобиля или путешествия.
  • Преобразование между десятичными и шестнадцатеричными числами.
  • Вычисление налога с продаж с помощью первоначальной стоимости и налоговой ставки.
  • Рассчет общей суммы процентов по кредиту и выплат, указав сумму займа и процентную ставку.
  • Калькулятор сбережений.
  • Рассчет суммы чаевых, если ввести сумму счета и процент чаевых.
  • Доступна функция, позволяющая исключить чаевые из налогов.
  • Возможность рассчитать сумму с человека, разделив общую сумму на количество людей.
Скриншоты ClevCalc:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонвертирующие - Инженерные - Финансовые
 Программа ClevCalc отмечена редакцией SoftPortal.com
ТОП-сегодня раздела "Конвертирующие"
 

Курсы валют 2.4.20 для Android

Курсы валют – в онлайн-режиме следите за колебаниями курсов валют и проводите конвертацию между несколькими валютами одновременно. Удобные графики, наличие

Hex-Bin 1.0.0 для Android

Hex-Bin - простой конвертор для Android, преобразующий между собой числа в двоичной, десятеричной и шестнадцатеричной системе счиления

Converter 1.0 для Android

Converter - универсальный конвертер различных величин. Вы сможете конвертировать длину, объем, вес, длину и другие величины. В настройках можно выбрать точность

Легкий конвертер валют 2.3.3 для Android

Легкий конвертер валют - приложение для Android, с помощью которого можно быстро и легко узнать актуальные курсы обмена наиболее популярных мировых валют (всего

BinHex Convert 1.0 для Android

BinHex Convert - конвертор чисел из десятичной системы в двоичную и шестнадцатеричную и наоборот

Convert Anything Free 1.10 для Android

Convert Anything Free - конвертер самых разных величин. Вы можете конвертировать единицы площади, температуры, длины, скорости, времени, объема, веса

скачать Adguard

Отзывы о программе ClevCalc

Admin

Отзывов о программе ClevCalc 2.16.2 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 