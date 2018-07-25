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Хорошая пицца, Отличная пицца для Android

Хорошая пицца, Отличная пицца 2.3.2 для Android

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Описание Хорошая пицца, Отличная пицца 2.3.2 для AndroidОписание   Скачать Хорошая пицца, Отличная пицца 2.3.2 для AndroidСКАЧАТЬ (49,6 Мб) Скриншоты Хорошая пицца, Отличная пицца 2.3.2 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Хорошая пицца, Отличная пицца 2.3.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Хорошая пицца, Отличная пицца 2.3.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Хорошая пицца, Отличная пицца - станьте владельцем собственной пиццерии и продемонстрируйте свое кулинарное мастерство и деловую хватку. Покажите что вы можете, выполняя заказы на пиццу от покупателей, в тоже время зарабатывайте достаточно денег чтобы Пиццерия продолжала работать.

Улучшайте ваш магазин, устанавливайте новое оборудование и запасайтесь новыми начинками для пицц, чтобы обойти вашего конкурента, Пиццерию Аликанте!

Особенности игры:

  • Pizza News Network (PNN), первый новостной канал обо всем что касается пиццы.
  • Более 50 покупателей с уникальными предпочтениями и заказами пиццы.
  • Начинки для пиццы включают в себя пепперони, сосиски, лук и другие.
  • Улучшения для оборудования чтобы помочь Вам стать настоящим Мастер-пекарем пиццы.
  • Простой, веселый и затягивающий игровой процесс.
  • Создано профессионалами выпечки пиццы; дизайнер игры проработал на кухне пиццерии четыре года!
Скриншоты Хорошая пицца, Отличная пицца:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыСимуляторы
 Программа Хорошая пицца, Отличная пицца отмечена редакцией SoftPortal.com
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