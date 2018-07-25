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Hills of Steel для Android

Hills of Steel 1.4.1 для Android

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Описание Hills of Steel 1.4.1 для AndroidОписание   Скачать Hills of Steel 1.4.1 для AndroidСКАЧАТЬ (67,75 Мб) Скриншоты Hills of Steel 1.4.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Hills of Steel 1.4.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Hills of Steel 1.4.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Hills of Steel - увлекательный танковый экшн, который предлагает игроку отличную физику, разнообразные игровые локации, мультиплеер и возможность прокачки своего стального монстра.

Игрок зарабатывает очки в зависимости от количества поверженных танков противника. После уничтоженных врагов, на карте появляются монеты, которые необходимо собирать. Полученные средства можно потратить на улучшение и покупку новых танков.

Представлено несколько видов танков которые можно разблокировать за внутриигровую валюту: непробиваемый танк Титан, ловкий и юркий Джокер, а также изрыгающий пламя Феникс.

Особенности игры:

  • Уникальная физика вождения и разрушений.
  • Возможность прокачки элементов своего танка.
  • Возможность подниматься по карьерной лестнице!
Скриншоты Hills of Steel:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыАркады и 2D
 Программа Hills of Steel отмечена редакцией SoftPortal.com
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