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Zombie Gunship Survival для Android

Zombie Gunship Survival 1.2.20 для Android

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Описание Zombie Gunship Survival 1.2.20 для AndroidОписание   Скачать Zombie Gunship Survival 1.2.20 для AndroidСКАЧАТЬ (41,47 Мб) Скриншоты Zombie Gunship Survival 1.2.20 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Zombie Gunship Survival 1.2.20 для AndroidСтатистика   Отзывы о Zombie Gunship Survival 1.2.20 для AndroidОтзывы (0)  
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Zombie Gunship Survival - после очередного зомби-апокалипсиса у человечества практически нет никаких шансов на выживание. Но есть Вы и Ваш Lockheed AC-130 - летающая гроза всех зомби. И у последних из выживших забрезжил лучик надежды и они сплотились под вашим чутким руководством, отбиваясь от наседающих орд нежити.

Присутствует возможность управлять группами выживших военных и обеспечивать их огневой поддержкой с воздуха. Собирайте реалистичное оружие, повышайте эффективность отстрела зомби, стройте и укрепляйте базу, а также защищайте ее от полчищ ходячих мертвецов и прочей ожившей мерзости.

Особенности игры:

  • Восхитительная графика, увлекательные сценарии и реалистичное вооружение.
  • Собирайте реалистичное оружие и повышайте эффективность отстрела зомби.
  • Обеспечивайте поддержку с воздуха и возглавляйте группы выживших военных.
  • Перестройте удаленное взлетное поле под базу для боевых операций.
  • Защитите свою базу от полчищ зомби.
  • Выживайте в этом опасном мире, истребляя врагов с воздуха!
Скриншоты Zombie Gunship Survival:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыЭкшен и 3D
 Программа Zombie Gunship Survival отмечена редакцией SoftPortal.com
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