PHPNotepad для Windows

PHPNotepad 1.3.0

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Описание PHPNotepad 1.3.0Описание   Скачать PHPNotepad 1.3.0СКАЧАТЬ (1,24 Мб) Скриншоты PHPNotepad 1.3.0Скриншоты (6)   Статистика PHPNotepad 1.3.0Статистика   Отзывы о PHPNotepad 1.3.0Отзывы (0)  
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PHPNotepad - бесплатный редактор, ориентированный на программистов и веб-разработчиков, работающих в среде MS Windows. Это приложение представляет собой простой редактор, который обеспечивает базовую функциональность, необходимую для программирования. Поддерживает языки HTML, PHP, JavaScript, CSS, XML, а также может с обычными текстовыми документами (.TXT).

Скриншоты PHPNotepad:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000, 2003
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыРедакторы кода
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