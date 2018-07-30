Keepsafe Browser для Android

Keepsafe Browser 1.0.4 для Android

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Описание Keepsafe Browser 1.0.4 для AndroidОписание   Скачать Keepsafe Browser 1.0.4 для AndroidСКАЧАТЬ (3,87 Мб) Скриншоты Keepsafe Browser 1.0.4 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Keepsafe Browser 1.0.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Keepsafe Browser 1.0.4 для AndroidОтзывы (0)  
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Keepsafe Browser - быстрый браузер, который стоит на страже вашей конфиденциальности, и с надежно блокирует рекламу и рекламные трекеры, которые могут скомпрометировать вашу приватность в сети. Также присутствует возможность быстро стереть все данные, имеется режим Инкогнито.

Ключевые особенности приложения:

  • Вход по PIN или отпечатку - защита Keepsafe Browser от непрошенных гостей.
  • Быстрая загрузка сайтов - Мгновенно находите то, что ищете.
  • Блокировка трекинга - Ни с кем не делитесь своими данными.
  • Блокировка рекламного трекинга - Предотвратите анализ вашей интернет-активности рекламодателями.
  • Неограниченные вкладки - Создавайте любое количество вкладок.
  • Режим Инкогнито - Никаких следов - удаляйте все данные о просмотренных сайтах.
Скриншоты Keepsafe Browser:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
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