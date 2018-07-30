Instagram Lite для Android

Instagram Lite 1.0.0.0.145 для Android

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Описание Instagram Lite 1.0.0.0.145 для AndroidОписание   Скачать Instagram Lite 1.0.0.0.145 для AndroidСКАЧАТЬ (573 Кб) Скриншоты Instagram Lite 1.0.0.0.145 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Instagram Lite 1.0.0.0.145 для AndroidСтатистика   Отзывы о Instagram Lite 1.0.0.0.145 для AndroidОтзывы (0)  
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Instagram Lite - минималистичный Instagram клиент, предназначенный в первую очередь для пользователей со "слабыми" мобильными устройствами. Приложение меньше весит, чем оригинальная версия Instagram, а также потребляет меньше оперативной памяти.

Присутствует возможность просматривать фотографии, видео, истории, но публиковать пока разрешается только фото, в том числе и в историях.

К примеру Instagram Lite можно использовать для:

  • Публикации фотографий и их редактирования с помощью различных фильтров.
  • Просмотр и добавление фотографий в истории.
  • Просмотр историй от людей, на которых вы подписаны.
  • Поиск понравившихся фотографий и возможность подписываться на новые профили.
  • В ближайших обновлениях планируется добавление функции общения с друзьями в Direct и делиться видео.
Скриншоты Instagram Lite:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети
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