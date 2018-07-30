Instagram Lite - минималистичный Instagram клиент, предназначенный в первую очередь для пользователей со "слабыми" мобильными устройствами. Приложение меньше весит, чем оригинальная версия Instagram, а также потребляет меньше оперативной памяти.

Присутствует возможность просматривать фотографии, видео, истории, но публиковать пока разрешается только фото, в том числе и в историях.

К примеру Instagram Lite можно использовать для: