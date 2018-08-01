Дни рождения 3.2.3 для Android Дни рождения (Birthdays) - бесплатное приложение для Android-устройств, которое поможет Вам организовать напоминания о днях рождении членов семьи и друзей Time Tracker 3.0.1 для Android Time Tracker - утилита для учета рабочего и личного времени. Вы сможете узнать сколько времени уходит на совещания, перекуры, кофе-таймы и другие непродуктивные LeaderTask 13.0.9 для Android Удобное в использовании приложение, благодаря которому можно управлять вашими сотрудниками просто и надежно. Контролируйте поручения, выполняйте проекты в срок,

Помнить Всё 1.13.1 для Android Помнить Всё - удобная напоминалка для Android-устройств, которой необходимо просто сказать голосом, что и когда Вам надо напомнить (например "Разбудить меня завтра в Будильник 2.21 для Android Будильник - приложение, которое превратит Ваше устройство в стильные электронные часы с красивыми темами оформления Evernote 7.16.1 для Android Evernote – инструмент для хранения заметок всех видов: текстовые, голосовые, фотографии, PDF-файлы и многие другие. Сохраненная информация будет доступна для всех