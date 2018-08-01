Notic для Android

Notic 1.0.0 для Android

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Описание Notic 1.0.0 для AndroidОписание   Скачать Notic 1.0.0 для AndroidСКАЧАТЬ (1,67 Мб) Скриншоты Notic 1.0.0 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Notic 1.0.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Notic 1.0.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Notic - бесплатное приложение с простым и интуитивным интерфейсом, которое предназначено для быстрого создания напоминаний. Пользоваться программой очень просто - достаточно посмотреть на экран или опустить шторку уведомлений и все напоминания будут у вас перед глазами. Списки недавних записей и заранее созданных шаблонов еще больше облегчают создание примечаний.

Также не стоит переживать если Ваш смартфон перезагрузится или выключится, после включения все ваши напоминания восстановятся. Теперь Вы никогда не забудете о важных делах, если будете использовать Notic, ведь смартфон всегда при Вас.

Скриншоты Notic:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПланировщики, календарь, часы
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