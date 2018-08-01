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LoPoly для Android

LoPoly 1.0.5 для Android

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Описание LoPoly 1.0.5 для AndroidОписание   Скачать LoPoly 1.0.5 для AndroidСКАЧАТЬ (17,26 Мб) Скриншоты LoPoly 1.0.5 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика LoPoly 1.0.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о LoPoly 1.0.5 для AndroidОтзывы (0)  
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LoPoly – увлекательная творческая игра с пазлами в низкополигональном стиле, в которой сочетаются раскраска по номерам и пазлы!

Пользователю необходимо складывать фрагменты пазла на свои места по номеру или форме, после чего готовой работой можно поделиться с друзьями в Facebook, Instagram или других соцсетях.

Кроме всего прочего приложение помогает детям развивать зрительно-моторную координацию и различать формы и цифры.

Особенности приложения:

  • Большое количество захватывающих регулярно обновляемых пазлов.
  • На экране будут присутствовать только те части пазла, которые нужны для показанной области. Это существенно упрощает игровой процесс.
  • Автоматически генерируемое видео процесса раскраски, которым затем можно поделиться с друзьями.
  • Помогает детям лучше развивать зрительно-моторную координацию и различать формы и цифры.
Скриншоты LoPoly:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
 Программа LoPoly отмечена редакцией SoftPortal.com
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