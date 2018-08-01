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Rise of Civilizations для Android

Rise of Civilizations 1.0.5.23 для Android

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Описание Rise of Civilizations 1.0.5.23 для AndroidОписание   Скачать Rise of Civilizations 1.0.5.23 для AndroidСКАЧАТЬ (41,31 Мб) Скриншоты Rise of Civilizations 1.0.5.23 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Rise of Civilizations 1.0.5.23 для AndroidСтатистика   Отзывы о Rise of Civilizations 1.0.5.23 для AndroidОтзывы (0)  
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Rise of Civilizations - попробуйте развить небольшое поселение в величайшую цивилизацию, умело сочетая и чередуя строительство и войну. Пользователю предстоит столкнуться с другими игроками на реалистичной детально проработанной карте мира.

В начале нужно будет выбрать одну из 8 цивилизаций и 20 героев. И к выбору стоит отнестись со всей серьезностью - ведь у каждой цивилизации есть особые войска и здания с уникальными возможностями улучшения. Можно будет изучать технологии различных эпох, заключать союзы и управлять ростом своих городов. Приведите свою цивилизацию к славе!

Особенности игры:

  • Безупречная, детализированная 3D-карта мира.
  • Борьба за ресурсы с тысячами игроков со всего мира — на общей для всех карте.
  • Возможность приближения изображения.
  • Возможность привлечь на свою сторону Юлия Цезаря, Цао Цао, Жанну д'Арк и более 20 других исторически значимых лидеров со всего света.
  • Возможность выбрать одну из 8 цивилизаций.
  • Следите за прогрессом своего города — от каменного века до эпохи феодализма.
  • Участвуйте в эпических войнах.
  • Обучайте войска и заключайте союзы, чтобы защитить свою территорию.
Скриншоты Rise of Civilizations:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии
 Программа Rise of Civilizations отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Rise of Civilizations

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