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Grant's for Touring Racing для Android

Grant's for Touring Racing 1.0.0 для Android

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Описание Grant's for Touring Racing 1.0.0 для AndroidОписание   Скачать Grant's for Touring Racing 1.0.0 для AndroidСКАЧАТЬ (81,55 Мб) Скриншоты Grant's for Touring Racing 1.0.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Grant's for Touring Racing 1.0.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Grant's for Touring Racing 1.0.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Grant's for Touring Racing - бесплатные сумашедшие 3D-гонки для мобильных Android-устройств. Ворвитесь в мир суперкаров, выберите свой автомобиль мечты и перекрасьте в любимый цвет из богатейшей палитры красок.

Покажите, на сколько вы круты, обгоняя соперников не только на сухом и мокром асфальте, а так же и на бездорожье. Жгите резину на запредельной скорости 400км/час. Пройдите локацию уличные гонки и перед вами откроются новые трассы с разнообразным дорожным покрытием: лес с проселочным шоссе, пустыня с экстремальным дрифтом, горы с заснеженной дорогой.

Собирайте монеты и бонусы. Покупайте за них новые машины и тюнинг. Жмите на газ и вы забудете о гравитации и законах физики.

Скриншоты Grant's for Touring Racing:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
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Категории программыГонки
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