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Adobe Spark Post для Android

Adobe Spark Post 0.4.4 для Android

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Описание Adobe Spark Post 0.4.4 для AndroidОписание   Скачать Adobe Spark Post 0.4.4 для AndroidСКАЧАТЬ (26,02 Мб) Скриншоты Adobe Spark Post 0.4.4 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Adobe Spark Post 0.4.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Adobe Spark Post 0.4.4 для AndroidОтзывы (0)  
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Adobe Spark Post - отличный инструмент для создания постеров, открыток, приглашений, фотоколлажей, обложек, публикаций для Instagram, Facebook и прочих социальный сетей. Приложение предлагает пользователю огромное количество готовых редактируемых шаблонов.

Присутствуют разнообразные инструменты и фильтры, функция автоматической подборки дизайна, возможность использовать изображения из галереи мобильного устройства или загрузить из бесплатных фотостоков. Результат можно сохранить в облаке и синхронизировать с другими устройствами пользователя.

Ключевые особенности:

  • Более сотни готовых предустановленных шаблонов на все случаи жизни.
  • Наличие функции автоматической подборки дизайна.
  • Возможность быстро изменить цветовую палитру используемого дизайна.
  • Функция Magic Text.
  • Красочные и уникальные текстовые эффекты.
  • Возможность легко объединить фотографии и текст в динамические макеты.
  • Облачная синхронизация и многое другое.
Скриншоты Adobe Spark Post:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
 Программа Adobe Spark Post отмечена редакцией SoftPortal.com
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