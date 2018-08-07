Blackbird для Windows

Blackbird 1.0.11

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Описание Blackbird 1.0.11Описание   Скачать Blackbird 1.0.11СКАЧАТЬ (502 Кб) Скриншоты Blackbird 1.0.11Скриншоты (6)   Статистика Blackbird 1.0.11Статистика   Отзывы о Blackbird 1.0.11Отзывы (0)  
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Blackbird - оптимальное решение для блокирования отслеживания активности со стороны Windows и улучшения быстродействия системы за счет отключения неиспользуемых функций. Кроме этого приложение позволяет предотвратить передачу диагностических данных, паролей, контактов и пр., блокирует сообщения с предложениями обновиться до Windows 10 в системах Windows 7 и 8, а также включает возможность отката изменений. Программа не редактирует файл Hosts и не вмешивается в настройки брандмауэра.

Возможности утилиты:

  • Отключение OneDrive, Bing и помощника Cortana.
  • Отключение всех сессий AutoLogger.
  • Отключение WiFi Sense.
  • Блокирование отправки диагностических данных (Windows 10 и более ранние версии).
  • Отключение рекламы в меню Пуск.
  • Отключение служб Xbox Live.
  • Отключение фильтра SmartScreen и предотвращение проверки ссылок.
  • Отключение сервиса Windows Media online DRM.
  • Отключение раздачи обновлений Windows по пиринговым сетям P2P.
  • Отключение скрытых заданий Windows в автозагрузке.
  • Отключение диагностических служб отслеживания и агентов сбора данных.
  • Предотвращение доступа для чтения для собранных диагностических данных.
  • Предотвращение передачи данных местоположения, контактов, сообщений, данных рукописного ввода и паролей.
  • Блокировка синхронизации между устройствами (например, в Windows Phone).
  • Удаление сообщений с предложениями обновиться до Windows 10 в системах Windows 7 и 8.
  • Удаление Windows Genuine Advantage.
  • Удаление обновлений Windows Vista, 7, 8, 8.1, связанных с телеметрией.
  • Блокировка более 300 серверов для отслеживания, сбора данных и генерации рекламы.
  • И многое другое.
Скриншоты Blackbird:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыНастройка, оптимизация
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