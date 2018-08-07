Blackbird - оптимальное решение для блокирования отслеживания активности со стороны Windows и улучшения быстродействия системы за счет отключения неиспользуемых функций. Кроме этого приложение позволяет предотвратить передачу диагностических данных, паролей, контактов и пр., блокирует сообщения с предложениями обновиться до Windows 10 в системах Windows 7 и 8, а также включает возможность отката изменений. Программа не редактирует файл Hosts и не вмешивается в настройки брандмауэра.
Возможности утилиты:
Отключение OneDrive, Bing и помощника Cortana.
Отключение всех сессий AutoLogger.
Отключение WiFi Sense.
Блокирование отправки диагностических данных (Windows 10 и более ранние версии).
Отключение рекламы в меню Пуск.
Отключение служб Xbox Live.
Отключение фильтра SmartScreen и предотвращение проверки ссылок.
Отключение сервиса Windows Media online DRM.
Отключение раздачи обновлений Windows по пиринговым сетям P2P.
Отключение скрытых заданий Windows в автозагрузке.
Отключение диагностических служб отслеживания и агентов сбора данных.
Предотвращение доступа для чтения для собранных диагностических данных.
Предотвращение передачи данных местоположения, контактов, сообщений, данных рукописного ввода и паролей.
Блокировка синхронизации между устройствами (например, в Windows Phone).
Удаление сообщений с предложениями обновиться до Windows 10 в системах Windows 7 и 8.
Удаление Windows Genuine Advantage.
Удаление обновлений Windows Vista, 7, 8, 8.1, связанных с телеметрией.
Блокировка более 300 серверов для отслеживания, сбора данных и генерации рекламы.