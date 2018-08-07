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Подготовка к IELTS для Android

Подготовка к IELTS 1.4.9 для Android

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Описание Подготовка к IELTS 1.4.9 для AndroidОписание   Скачать Подготовка к IELTS 1.4.9 для AndroidСКАЧАТЬ (44,86 Мб) Скриншоты Подготовка к IELTS 1.4.9 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Подготовка к IELTS 1.4.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Подготовка к IELTS 1.4.9 для AndroidОтзывы (0)  
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Подготовка к IELTS – отличное приложение для подготовки к экзамену IELTS, которое, в равной степени, станет полезным и для людей, желающих быстро и качественно увеличить словарный запас английского языка. Ведь технология изучения слов, применяемая в приложении, позволяет быстро учить новые английские слова (до 3000 слов в месяц), которые часто используются в IELTS тестах.

Тест IELTS - достаточно сложный комплексный тест на знание британского английского языка (British English), который совместно управляется тремя организациями - Cambridge University, British Council та IDP Education Australia. Каждый тест состоит из четырех модулей IELTS Listening, IELTS Reading, IELTS Writing и IELTS Speaking, каждый из которых требует серьезной подготовки. Для получения высокого балла по IELTS кандидат обязательно должен обладать большим словарным запасом, который способен покрыть множество узкоспециальных тематик, редко встречающихся в повседневном общении.

В приложении каждое английское слово озвучено носителем британского английского языка, что очень важно для модуля IELTS Listening. Вы, также, быстро запомните правильное написание слов, что позволит значительно увеличить итоговый балл в модуле IELTS Writing. Доступно более 60.000 примеров использования английских слов в контексте, что поможет Вам получить высокий балл в IELTS Reading и IELTS Speaking модулях. Также присутствует множество тестов разных уровней сложности, проходя которые, Вы будете контролировать свой прогресс в освоении нового материала.

Скриншоты Подготовка к IELTS:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыЯзыки
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