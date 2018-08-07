WallpapersCraft - сборник высококачественных Full HD и 4K обоев для абсолютно любых устройств. Все изображения оптимизированы для всех самых популярных разрешений (2160x3840, 1440x2560, 1080x1920, 720x1280, 540x960, 480x800 и др.).
Приложение точно определяет и подбирает обои для экранов устройств следующих производителей: Samsung, Sony, LG, Lenovo, HTC, ASUS, Alcatel, Huawei, Meizu, Xiaomi и другие.
Ключевые особенности:
Отображаются только подходящие под размер вашего экрана обои.
Все изображения высокого качества (HQ) и различных разрешений.
Поддержка любых устройств, включая устройства с большими экранами: 1080x1920 px (Full HD, 1080p) и 2160x3840 px (Ultra HD, 4K).
Ручная нарезка обоев под ваш экран.
Новые обои каждый час.
Экономия заряда батареи и ресурсов.
Актуальные обои на данный момент.
Популярные категории и теги к ним (3D графика, абстракция, животные, аниме (манга), машины, города, фэнтези, цветы, еда, фото обои с людьми и пр).
Возможность использовать как на смартфонах, так и планшетах.