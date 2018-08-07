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WallpapersCraft для Android

WallpapersCraft 2.3.27 для Android

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Описание WallpapersCraft 2.3.27 для AndroidОписание   Скачать WallpapersCraft 2.3.27 для AndroidСКАЧАТЬ (12,08 Мб) Скриншоты WallpapersCraft 2.3.27 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика WallpapersCraft 2.3.27 для AndroidСтатистика   Отзывы о WallpapersCraft 2.3.27 для AndroidОтзывы (0)  
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WallpapersCraft - сборник высококачественных Full HD и 4K обоев для абсолютно любых устройств. Все изображения оптимизированы для всех самых популярных разрешений (2160x3840, 1440x2560, 1080x1920, 720x1280, 540x960, 480x800 и др.).

Приложение точно определяет и подбирает обои для экранов устройств следующих производителей: Samsung, Sony, LG, Lenovo, HTC, ASUS, Alcatel, Huawei, Meizu, Xiaomi и другие.

Ключевые особенности:

  • Отображаются только подходящие под размер вашего экрана обои.
  • Все изображения высокого качества (HQ) и различных разрешений.
  • Поддержка любых устройств, включая устройства с большими экранами: 1080x1920 px (Full HD, 1080p) и 2160x3840 px (Ultra HD, 4K).
  • Ручная нарезка обоев под ваш экран.
  • Новые обои каждый час.
  • Экономия заряда батареи и ресурсов.
  • Актуальные обои на данный момент.
  • Популярные категории и теги к ним (3D графика, абстракция, животные, аниме (манга), машины, города, фэнтези, цветы, еда, фото обои с людьми и пр).
  • Возможность использовать как на смартфонах, так и планшетах.
Скриншоты WallpapersCraft:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыдругое - Персонализация
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