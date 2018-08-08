MyCam 2.2.9.916
MyCam - бесплатная и простая в использовании утилита, которая позволяет делать скриншоты и записывать видео с веб-камеры. Готовые снимки можно сохранять в формате
iSpy 7.1.2.0
iSpy - программа, которая с помощью микрофона и веб-камеры позволяет следить за помещением, и при обнаружении любого движения или звука, сигнализирует об этом
ContaCam 7.7.0
ContaCam - многофункциональная программа для организации системы видеонаблюдения и видеотрансляции
Live WebCam 2.0
Live WebCam - домашняя система видеонаблюдения, с помощью которой можно автоматически получать и сохранять изображения с веб-камеры. Присутствует режим автосъемки,
ManyCam 6.5.0.13
ManyCam - интересная программа, которая позволяет расширить возможности веб-камеры при использовании ее в различных приложениях, таких как например Skype, CamFrog,
Xeoma 18.7.10 Final
Xeoma - программа для видеонаблюдения. Поддерживает любые веб-и IP-камеры, в том числе Wi-Fi камеры, а также Интернет-камеры