Линия IP для Windows

Линия IP 7.5

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Описание Линия IP 7.5Описание   Скачать Линия IP 7.5СКАЧАТЬ (30,66 Мб) Скриншоты Линия IP 7.5Скриншоты (4)   Статистика Линия IP 7.5Статистика   Отзывы о Линия IP 7.5Отзывы (0)  
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Линия IP - программа для видеонаблюдения, которая предназначена для использования как на крупных объектах (профессиональная система видеонаблюдения), так и для охраны личного имущества (дома, дачи, магазина, склада, парковки, гаража и т.д.).

На данный момент поддерживает более 4100 моделей IP-камер 136 различных брендов. Присутствует возможность просмотра камер видеонаблюдения онлайн, а также архива. Программа обладает интуитивно понятным интерфейсом, который не вызовет затруднений даже у неопытного пользователя.

Основные возможности:

  • Многозонный детектор движения;
  • Видеоаналитика по детекции, размеру объекта и цвету;
  • Бесплатный доступ к онлайн=сервису "Линия Облако";
  • Возможность разместить трансляцию с камер видеонаблюдения на любом сайте;
  • Синхронный просмотр записей с любых камер с возможностью экспорта;
  • Удаленное управление и сетевые клиенты;
  • Бесплатные мобильные клиенты;
  • Интерфейс управления поворотными камерами;
  • Мультисерверность и многомониторность;
  • Модуль "Реакции", который регулирует работу внешних и внутренних элементов системы по специальным настройкам.

Демоверсия позволяет подключать до 16 IP-камер и предназначена для тестирования функций программы без ограничений по времени. Функция "Запись в архив" доступна только в коммерческой версии продукта.

Скриншоты Линия IP:

Статус программы Демо версия
ОперационкаWindows 10, 8, 7, Vista, XP, 2003
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВебкамера
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