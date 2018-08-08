Admin Hands 3.1.2 для Android Мощный инструмент для удаленных UNIX/Linux или Windows администраторов, которая позволит управлять целой армией серверов. Включает в себя SSH клиент, FTP клиент, BucketUpload 1.1 RC4 для Android BucketUpload - программа для Google Android, позволяющая загружать файлы на сервисы Amazon S3, Flickr, а также на любой HTTP- или FTP-сервер. Поддерживается пакетная PaderSyncFM 1.1.14 для Android PaderSyncFM - файловый менеджер для Anroid со встроенным клиентом, поддерживающим протоколы FTP, SFTP, SMB и WebDAV. Поддерживается работа через прокси-сервера

AndFTP 4.5 для Android AndFTP – небольшая утилита позволяет работать с протоколами FTP/SFTP/SCP/FTPS. Управляйте локальными файлами или скачивайте/выгружайте информацию, поддерживается PaderSyncSFTP 1.0.9 для Android PaderSyncSFTP - полнофункциональный SFTP-клиент для платформы Android. Позволяет удаленно управлять серверами с коммуникатора через защищенный SSH-канал PaderSyncFTP 1.0.8.0 для Android PaderSyncFTP - бесплатный FTP-клиент для Android-коммуникаторов. PaderSyncFTP позволяет использовать SSL/TLS шифрование, а также Zlib-сжатие при передаче данных