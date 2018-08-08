Turbo FTP client для Android

Turbo FTP client 3.6 для Android

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Описание Turbo FTP client 3.6 для AndroidОписание   Скачать Turbo FTP client 3.6 для AndroidСКАЧАТЬ (16,18 Мб) Скриншоты Turbo FTP client 3.6 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Turbo FTP client 3.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Turbo FTP client 3.6 для AndroidОтзывы (0)  
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Turbo FTP client - быстрый и многофункциональный FTP/SFTP клиент. Присутствует встроенный текстовый редактор, поддержка приватного ключа и пароля, шифрование паролей, имеются специальные возможности для устройств с root-правами и многое другое.

Особенности приложения:

  • Классные темы с иконками в стиле Material design
  • Оптимизирован для смартфонов и планшетов
  • Встроенный мощный текстовый редактор
  • Специальные возможности для устройств с root-правами
  • Поддержка приватного ключа и пароля (sftp подключение)
  • Шифрование паролей
  • Возможность перемещения на SD-карту памяти
  • Поддержка Samsung Multiview
  • Возможность открытия любого файла как временного
  • Регулярные обновления
  • И многое другое!
Скриншоты Turbo FTP client:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыFTP клиенты
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