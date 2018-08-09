Vidogram для Android

Vidogram 1.7.12 для Android

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Описание Vidogram 1.7.12 для AndroidОписание   Скачать Vidogram 1.7.12 для AndroidСКАЧАТЬ (21,41 Мб) Скриншоты Vidogram 1.7.12 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Vidogram 1.7.12 для AndroidСтатистика   Отзывы о Vidogram 1.7.12 для AndroidОтзывы (0)  
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Vidogram — сторонний клиент для Telegram, который позволяет пользователям быстро и безопасно отправлять любые сообщения и бесплатно общаться по голосовой и видеосвязи. В Vidogram вы можете выбрать собственные цвета для приложения, пересылать сообщения без цитирования и редактировать их перед отправкой, а также разделять на вкладки личные чаты, группы, каналы и ботов.

Основные функции и особенности:

  • Защищённые голосовые и видеозвонки.
  • Удаление всех сообщений за последние 48 часов.
  • Подтверждение перед отправкой голосовых сообщений.
  • Возможность удалять историю звонков.
  • Разделение чатов по типу.
  • Поддержка свайп-жестов для переключения между вкладками.
  • Наличие режима «невидимки».
  • Сообщения без цитат.
  • Редактирование пересылаемых сообщений.
  • Сменные темы интерфейса.
  • Подтверждение перед отправкой стикеров и GIF-анимаций.
  • Поиск по имени пользователя или по его нику.
  • Просмотр людей, которые знают ваш номер телефона.
  • Продвинутая пересылка сообщений.
  • Возможность изменить звук вашего голоса.
  • И многое другое.
Скриншоты Vidogram:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыICQ, чаты, пейджеры - Блоги, социальные сети
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