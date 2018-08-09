Viber 9.2.0.12 для Android Viber – популярное кросс-платформенное приложения для общения. После установки программа синхронизируется со списком контактов и привязывается к вашему номеру. Plus Messenger 4.2.1.1 для Android Бесплатный, быстрый и безопасный мессенджер, являющийся неофициальным клиентом Telegram. Приложение хранит переписку в безопасности от хакерских атака, не имеет Skype 8.26.0.70 для Android Skype – одно из самых популярных приложений в мире для общения. Программа поддерживает голосовые и видео звонки, обмен файлами, групповые чаты. Работать можно в

WhatsApp 2.18.231 для Android WhatsApp – популярное приложения для комфортного и надежного общения с друзьями и близкими. Делитесь друг с другом текстовыми сообщениями, фотографиями, видео, Telegram 4.8.11 для Android Telegram – главными достоинствами мессенджера являются безопасность в общении, скорость и простота использования. Приложение синхронизируется со всеми вашими Telegram X 0.20.7.918-armeabi-v7a для Android Альтернативный официальный клиент популярного мессенджера Telegram создан для тестирования новых технологий. Он отличается более быстрой работой, плавной анимацией,