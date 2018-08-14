YogaTimer для Windows

YogaTimer 5.0

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Описание YogaTimer 5.0Описание   Скачать YogaTimer 5.0СКАЧАТЬ (33,69 Мб) Скриншоты YogaTimer 5.0Скриншоты (3)   Статистика YogaTimer 5.0Статистика   Отзывы о YogaTimer 5.0Отзывы (0)  
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YogaTimer - удобное в использовании приложение для PC. Представляет собой таймер, специально предназначенный для занятий йогой или другими видами тренировок, с целью устранения необходимости прерываться, на вспоминание следующей асаны или упражнения. Доступно большое количество асан (более 600), возможность редактирования как асан, так и комплексов.

Особенности:

  • Порядка 600 асан, и можно добавлять новые и изменять существующие.
  • Высокое качество графики: легко разобрать, как делать асаны, какие мышцы работают.
  • Можно составить собственный комплекс, добавив в него асаны вручную.
  • Можно вручную задавать длительность выполнения каждой асаны  и паузы между ними.
  • Навигация и редактирование любых асан и последовательностей асан.
  • Отслеживание таймера через всю комнату благодаря крупному и разборчивому интерфейсу.
  • Колокольчики и звуковые сигналы помогут перейти на высший план бытия.
  • Также можно установить время отдыха, чтобы перевести дыхание.
  • Удобный, интуитивно понятый интерфейс.
  • Набор простых асан позволяет дать приличную нагрузку мышцам всего тела: чувствуешь себя потренировавшимся.
  • Голосовые комментарии и надписи на русском и английском языке.
Скриншоты YogaTimer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыСпорт - Здоровье
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Отзывы о программе YogaTimer

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