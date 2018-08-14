Оцените программу!

0.00 из 5, всего оценок - 0 Рейтинг программы - 0.00 из 5

1

2

3

4

5 YogaTimer - удобное в использовании приложение для PC. Представляет собой таймер, специально предназначенный для занятий йогой или другими видами тренировок, с целью устранения необходимости прерываться, на вспоминание следующей асаны или упражнения. Доступно большое количество асан (более 600), возможность редактирования как асан, так и комплексов. Особенности: Порядка 600 асан, и можно добавлять новые и изменять существующие.

Высокое качество графики: легко разобрать, как делать асаны, какие мышцы работают.

Можно составить собственный комплекс, добавив в него асаны вручную.

Можно вручную задавать длительность выполнения каждой асаны и паузы между ними.

Навигация и редактирование любых асан и последовательностей асан.

Отслеживание таймера через всю комнату благодаря крупному и разборчивому интерфейсу.

Колокольчики и звуковые сигналы помогут перейти на высший план бытия.

Также можно установить время отдыха, чтобы перевести дыхание.

Удобный, интуитивно понятый интерфейс.

Набор простых асан позволяет дать приличную нагрузку мышцам всего тела: чувствуешь себя потренировавшимся.

Голосовые комментарии и надписи на русском и английском языке.