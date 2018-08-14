LogViewer - Просмотр длинных логов. Особенность программы в загрузке небольших фрагментов файла, просматриваемых в данный момент, а не всего файла целиком. Это позволяет быстро открывать очень длинные лог-файлы. Можно выделить строки с определённым текстом.

Есть возможность захвата строк или страниц в отдельный файл. Для перемещения по логу используется только клавиатура: полосы прокрутки нет. Максимальная поддерживаемая длина файла - до 2 гигабайт. Объём занимаемой памяти - от мегабайта. Программа не требует инсталляции.