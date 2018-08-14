Download Analyzer 1.7
Download Analyzer - анализатор лог файлов веб-серверов, специализированный на анализе загрузок файлов (дистрибутивов программного обеспечения, audio, видео,
Syslog Message Collector 1.0
Syslog Message Collector - коллектор Syslog сообщений с последующей записью в MySQL. Полностью поддерживает стандарта Syslog (RFC 3164)
Internet Access Monitor для Squid Cache 3.9c
Internet Access Monitor для Squid Cache Server - программа, основной задачей которой является учет и контроль Интернет трафика.
Small Syslog Server 5.1
Small Syslog Server - производительный Syslog сервер для ОС Windows. Позволяет принимать события от ОС брандмауэров, коммутаторов, маршрутизаторов, модемов и т.д
Loganalyzer 1.0
Loganalyzer - незамысловатый, но довольно "шустрый" анализатор лог-файлов сервера Apache. Позволяет анализировать и экспортировать в Excel следующие статистические
Internet Access Monitor для Kerio WinRoute 3.9c
Internet Access Monitor для Kerio WinRoute - программа, основной задачей которой является учет и контроль Интернет трафика. Вы легко сможете определить кто из