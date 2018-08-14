LogViewer для Windows

LogViewer 1.2.4.1

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Описание LogViewer 1.2.4.1Описание   Скачать LogViewer 1.2.4.1СКАЧАТЬ (16 Кб) Скриншоты LogViewer 1.2.4.1Скриншоты (1)   Статистика LogViewer 1.2.4.1Статистика   Отзывы о LogViewer 1.2.4.1Отзывы (0)  
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LogViewer - Просмотр длинных логов. Особенность программы в загрузке небольших фрагментов файла, просматриваемых в данный момент, а не всего файла целиком. Это позволяет быстро открывать очень длинные лог-файлы. Можно выделить строки с определённым текстом.

Есть возможность захвата строк или страниц в отдельный файл. Для перемещения по логу используется только клавиатура: полосы прокрутки нет. Максимальная поддерживаемая длина файла - до 2 гигабайт. Объём занимаемой памяти - от мегабайта. Программа не требует инсталляции.

Скриншоты LogViewer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000, 2003
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнализ логов
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