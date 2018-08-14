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Эволюция Человека для Android

Эволюция Человека 1.1.9.5 для Android

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Описание Эволюция Человека 1.1.9.5 для AndroidОписание   Скачать Эволюция Человека 1.1.9.5 для AndroidСКАЧАТЬ (49,48 Мб) Скриншоты Эволюция Человека 1.1.9.5 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Эволюция Человека 1.1.9.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Эволюция Человека 1.1.9.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Эволюция Человека - забавный эволюционный кликер-симулятор, в котором игроку предстоит пройти все супени развития человечества - от одной клетки до постчеловека.

Необходимо развивать и обновлять существа, объединять животных, чтобы получить новую породу. Покупайте кристаллы, чтобы ускорить эволюцию! Еволюция не стоит на месте!

Каждое существо приносит игроку определенное количество монет, которое зависит от "продвинутости" существа - чем более сложное существо, тем больше денег оно приносит. Заработанную валюту можно потратить на улучшения, а также ускорения процесса эволюции.

Поиграйте с генетикой и получите удовольствие от результата! Можно получить киборгов и разумных роботов, пройдя через микробы, раков, рыбы, ящериц, котиков, собак, обезьян, троглодитов и древних греков! Мир эволюции ждет - начните эволюционную забаву прямо сейчас.

Скриншоты Эволюция Человека:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
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Категории программыАркады и 2D
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