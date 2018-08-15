EdgeCookiesView для Windows

EdgeCookiesView 1.05

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Описание EdgeCookiesView 1.05Описание   Скачать EdgeCookiesView 1.05СКАЧАТЬ (65 Кб) Скриншоты EdgeCookiesView 1.05Скриншоты (3)   Статистика EdgeCookiesView 1.05Статистика   Отзывы о EdgeCookiesView 1.05Отзывы (0)  
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EdgeCookiesView - бесплатная утилита для Windows, которая отображает куки, хранящиеся в новых версиях веб-браузера Microsoft Edge (начиная с Fall Autodesk Update 1709 Windows 10). Программа позволяет выбрать один или несколько файлов cookie, а затем экспортировать их в TXT/CSV/HTML/XML/JSON файл. Можно просматривать файлы cookie из текущей запущенной системы или из базы данных WebCacheV01.dat на внешнем жестком диске.

Основные возможности:

  • Сортировка списка куки;
  • Поиск куки по названию веб-сайта;
  • Удаление нежелательных куки;
  • Экспорт в TXT/CSV/HTML/XML/JSON файл;
  • Автоматическое обновление списка куки;
  • Возможность изменения содержания куки;
  • Поддержка командной строки.
Скриншоты EdgeCookiesView:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыРасширения - Утилиты к браузерам
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Отзывы о программе EdgeCookiesView

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