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Трекер привычек Loop для Android

Трекер привычек Loop 1.7.9 для Android

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Описание Трекер привычек Loop 1.7.9 для AndroidОписание   Скачать Трекер привычек Loop 1.7.9 для AndroidСКАЧАТЬ (3,85 Мб) Скриншоты Трекер привычек Loop 1.7.9 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Трекер привычек Loop 1.7.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Трекер привычек Loop 1.7.9 для AndroidОтзывы (0)  
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Трекер привычек Loop поможет вам завести и поддерживать полезные привычки, позволяя достичь долгосрочных целей. Детализированные диаграммы и статистика покажут, как ваши привычки закрепились со временем. У приложения простой, красивый и современный интерфейс, который лёгок в использовании и придерживается руководства по Material Design.

В дополнение к отображению текущего рекорда повторений, приложение имеет передовой алгоритм расчёта "силы" ваших привычек. Каждое повторение делает вашу привычку "сильнее", а каждый пропуск "слабее". Несколько пропущенных дней после долгих успешных повторений, однако, не загубят ваши успехи полностью.

При помощи красивых и детализированных диаграмм вы с лёгкостью можете просмотреть, как ваши привычки закрепились со временем. Просмотрите полную историю ваших привычек, пролистав её. Поддерживаются как ежедневные привычки, так и привычки с более сложным графиком.

Также присутствует возможность создавать отдельные для каждой привычки напоминания в выбранное время дня. С лёгкостью отмечайте, пропускайте или откладывайте выполнение привычки прямо из уведомления - без открытия приложения. Программа оптимизирована для "умных" часов с Android Wear.

Скриншоты Трекер привычек Loop:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыдругое - Планировщики, календарь, часы
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