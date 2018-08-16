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Сканер штрих-кода 1.29.5 для Android Сканер штрих-кода - удобное приложение для расшифровки одномерных и двухмерных кодов Barcode Scanner 4.7.7 для Android Barcode Scanner - сканер штрих-кодов для Android, поддерживающий сканирование обычные штрих-коды, QR-коды и коды Data Matrix. Кроме сканирования программа может ixMAT Code Scanner 2.9.3 для Android ixMAT Code Scanner - бесплатная программа для Android для сканирования и распознавания различных штрих-кодов. Поддерживаются двухмерные коды DataMatrix и QR-Code, а