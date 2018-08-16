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Покупки и чеки CoinKeeper для Android

Покупки и чеки CoinKeeper 1.1.9 для Android

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Описание Покупки и чеки CoinKeeper 1.1.9 для AndroidОписание   Скачать Покупки и чеки CoinKeeper 1.1.9 для AndroidСКАЧАТЬ (6,2 Мб) Скриншоты Покупки и чеки CoinKeeper 1.1.9 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Покупки и чеки CoinKeeper 1.1.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Покупки и чеки CoinKeeper 1.1.9 для AndroidОтзывы (0)  
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Покупки и чеки CoinKeeper - приложение позволяет сохранить чеки в сервисе учета расходов CoinKeeper. Благодаря данной программе можно легко распределять покупки на разные категории, анализируйте расходы, детализировать покупки, писать комментарии, получать напоминания о долгах, а также оптимизировать бюджет. Пользоваться программой очень просто - для того, чтобы сохранить свой чек в телефоне нужно открыть приложение и поднести QR-код к камере телефона.

С помощью программы можно:

  • Распознавать кассовые чеки на русском языке. Приложение распознает отдельные позиции в чеке, выделяет название товара, цену, количество, стоимость;
  • Хранить кассовые чеки в электронном виде;
  • Классифицировать расходы, объединяя их в категории. А также уточнять расходы метками;
  • Следить за тем, куда вы тратите. Распределение покупок из чека по категориям поможет оценить наиболее популярные категории покупок;
  • Разделить позиции по разным категориям в несколько движений;
  • Перенести операции в CoinKeeper и управлять финансами на продвинутом уровне;
  • Разбивать чек на компанию друзей. С нами вы точно не забудете, сколько денег вам должны друзья за поход в бар или поездку на природу.
Скриншоты Покупки и чеки CoinKeeper:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыШтрихкод - Финансы, учет
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