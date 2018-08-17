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Altos Odyssey для Android

Altos Odyssey 1.0.2 для Android

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Описание Altos Odyssey 1.0.2 для AndroidОписание   Скачать Altos Odyssey 1.0.2 для AndroidСКАЧАТЬ (56,77 Мб) Скриншоты Altos Odyssey 1.0.2 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Altos Odyssey 1.0.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Altos Odyssey 1.0.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Altos Odyssey - продолжение увлекательного раннера Alto's Adventure, в котором игроку предстоит присоединяйтесь к Альто и его друзьям и скользить по величественная, обширной и неисследованной пустыне, раскрывая секреты бесконечного путешествия.

Парите над разметаемыми ветром дюнами, пересекайте потрясающие каньоны и исследуйте давно забытые храмовые города в фантастических далеких странах. Выполняйте потрясающие гринды через виноградники, вскакивайте на воздушные шары, надутые горячим воздухом, скользите по высоким скальным стенам и спасайтесь от коварных лемуров, раскрывая множество тайн пустыни.

Особенности:

  • Элегантная система эффектных трюков в одно касание.
  • От дюн до каньонов и храмовых городов исследуйте насыщенные и разнообразные ландшафты с уникальными визуальными элементами и геймплеем.
  • Откройте для себя секреты в небе с помощью воздушных шаров с нагретым воздухом, подвижных гринд-направляющих и езды по стенам.
  • Динамическое освещение и погодные эффекты, такие как песчаные бури, падающие звезды и пр.
  • Познакомьтесь с Альто и его друзьями. Разблокируйте шесть уникальных персонажей, каждый со своими атрибутами и способностями.
  • Дзен-режим - расслабляющий режим: никаких скорингов, монет и заряжающих элементов. Только вы и бесконечная пустыня.
  • Фоторежим. Войдите в экран паузы, активируйте линзу и делайте потрясающие фото вашего путешествия по пустыне. Применяйте жесты сведения/разведения пальцев, панорамирования и отдаления/приближения (зум) для создания идеального кадра.
  • Оригинальное звуковое сопровождение.
Скриншоты Altos Odyssey:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыАркады и 2D
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