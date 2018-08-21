WinHelp SB5 TV для Windows

WinHelp SB5 TV 1.7

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Описание WinHelp SB5 TV 1.7Описание   Скачать WinHelp SB5 TV 1.7СКАЧАТЬ (154 Кб) Скриншоты WinHelp SB5 TV 1.7Скриншоты (1)   Статистика WinHelp SB5 TV 1.7Статистика   Отзывы о WinHelp SB5 TV 1.7Отзывы (0)  
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WinHelp от SB5 TV предназначается для мониторинга и отключения ненужных служб и функций Windows 10, таких как например Центр обновления Windows 10, телеметрия и многих других.

Принцип работы программы достаточно прост. После запуска утилита останавливает все ненужные процессы и службы и остается в памяти системы, наблюдая за всеми службами и процессами ПК (уже запущенными, или теми что запускаются самостоятельно). К примеру если Windows попытается включить Центр обновления Windows программа этого не позволит сделать.

Также программа следит за запусками служб и процессов, которые тормозят работу жесткого диска, процессора, видеокарты, SSD, оперативной памяти и пр., и не даст им запуститься.

Скриншоты WinHelp SB5 TV:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 300 руб.
Ограничение в работе программывремя работы
ОперационкаWindows 10
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОперативная память - Настройка, оптимизация - Мониторинг
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