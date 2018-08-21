WinHelp от SB5 TV предназначается для мониторинга и отключения ненужных служб и функций Windows 10, таких как например Центр обновления Windows 10, телеметрия и многих других.

Принцип работы программы достаточно прост. После запуска утилита останавливает все ненужные процессы и службы и остается в памяти системы, наблюдая за всеми службами и процессами ПК (уже запущенными, или теми что запускаются самостоятельно). К примеру если Windows попытается включить Центр обновления Windows программа этого не позволит сделать.

Также программа следит за запусками служб и процессов, которые тормозят работу жесткого диска, процессора, видеокарты, SSD, оперативной памяти и пр., и не даст им запуститься.