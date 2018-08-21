Mem Reduct 3.3.2
Mem Reduct - небольшая портативная утилита, которая позволяет высвободить до 25% используемой памяти, улучшив тем самым быстродействие и отклик системы. Дает
Memory Cleaner 2.60
Memory Cleaner - одна из самых простых утилит для оценки загруженности оперативной памяти ПК с возможностью оптимизации ее использования
SoftPerfect RAM Disk 4.0.6
SoftPerfect RAM Disk - весьма полезная и удобная программа для создания виртуального диска в оперативной памяти компьютера
Wise Memory Optimizer 3.62.106
Wise Memory Optimizer - бесплатная утилита для освобождения оперативной памяти, увеличения скорости и улучшения производительности ПК
JetBoost 2.0.0
JetBoost - небольшая бесплатная программа, которая позволяет повысить производительность ПК, путем освобождения дополнительных ресурсов, останавливая активные
OZU Optimizer 4.1
OZU Optimizer - небольшая программа по оптимизации оперативной памяти на компьютере. С ее помощью вы сможете в один клик оптимизировать свою ОЗУ на 20-70%