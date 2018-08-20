Анекдоты обо всем - сборник анекдотов, который содержит более 130 000 смешных анекдотов и цитат на популярные темы. Присутствует возможность работы без подключения к сети Интернет, поддерживается режим "ночного чтения".

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Сборник включает в себя анекдоты на такие темы: