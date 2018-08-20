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Анекдоты обо всем для Android

Анекдоты обо всем 2.2.3 для Android

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Описание Анекдоты обо всем 2.2.3 для AndroidОписание   Скачать Анекдоты обо всем 2.2.3 для AndroidСКАЧАТЬ (40,54 Мб) Скриншоты Анекдоты обо всем 2.2.3 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Анекдоты обо всем 2.2.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Анекдоты обо всем 2.2.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Анекдоты обо всем - сборник анекдотов, который содержит более 130 000 смешных анекдотов и цитат на популярные темы. Присутствует возможность работы без подключения к сети Интернет, поддерживается режим "ночного чтения".

Также приложения запоминает, где вы остановились для каждой категории. Благодаря этому вы сможете позже возобновить чтение с того же места. Есть возможность поделиться анекдотом.

Сборник включает в себя анекдоты на такие темы:

  • Анекдоты о животных.
  • Черный юмор.
  • Сказочные анекдоты.
  • Анекдоты про евреев.
  • Криминальные анекдоты.
  • Анекдоты о Поручике Ржевском.
  • Про женщин.
  • Анекдоты о Штирлице.
  • Анекдоты о вселенной WOW.
  • Анекдоты о киногероях.
  • Анекдоты о алкоголиках и многие др.
Что нового в Анекдоты обо всем 2.2.3 для Android?
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Скриншоты Анекдоты обо всем:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЛитература
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