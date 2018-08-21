Kataloger 2018.63
Kataloger - бесплатная программа, представляющая собой универсальный каталогизатор, который может использоваться в роли записной книжки, каталога любимых вещей,
Каяла: Торговое место 1.6
Каяла: Торговое место - программа учета для небольшого магазина, с помощью которого можно автоматизировать торговлю без бухгалтерской подготовки. Предлагает все
Товар-Деньги-Товар 3.0.2.834
Товар-Деньги-Товар - Это торгово-складская программа для осуществления комплексного контроля над деятельностью оптовых, розничных, оптово-розничных и других
SLS-Склад-Лайт 6.144.04
SLS-Склад-Лайт – бесплантная полностью рабочия версия системы оперативного учета семейства SLS-Склад. Предназначена для автоматизации небольших розничных, оптовых и
Microinvest Склад Pro 3.07.046
Microinvest Склад Pro - товароучетная система для комплексной автоматизации "сетевых" и розничных структур. Выполняет функцию Back-Office, охватывает движение
Диста ERP Free 5.100.0.1
Диста ERP Free - бесплатная программа для склада и торговли. Это облегченный вариант коммерческих версий системы Диста ERP