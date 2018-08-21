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Загадки для всех для Android

Загадки для всех 1.6 для Android

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Описание Загадки для всех 1.6 для AndroidОписание   Скачать Загадки для всех 1.6 для AndroidСКАЧАТЬ (13,39 Мб) Скриншоты Загадки для всех 1.6 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Загадки для всех 1.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Загадки для всех 1.6 для AndroidОтзывы (0)  
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Загадки для всех - Коллекция лучших загадок! Загадки - это игра, в которой вы сможете усовершенствовать ваши логические навыки. В особо сложных случаях можно воспользоваться подсказкой.

Особенности приложения:

  • все загадки на русском языке;
  • загадки для детей;
  • загадки для взрослых;
  • есть подсказки: можно показать букву или целое слово ;
  • 555 интересных, специально отобранных загадок.
Что нового в Загадки для всех 1.6 для Android?
  • Исправлены ошибки Улучшена производительность
Скриншоты Загадки для всех:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыЛогические
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