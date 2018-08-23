Torrent TV Mobile 1.0 для Android
Программа для просмотра TORRENT-TV с плейлиста сайта torrent-tv.ru на мобильных телефонах и планшетах под управлением ОС Android в отличном качестве по технологии
Азбука Морзе 2.1 для Android
Простое приложение, с помощью которого можно переводить текст в код Морзе и обратно. Присутствует возможность посылать тайные сообщения через мессенджеры и
Календарь клева 5.15.0107.01 для Android
Календарь клева - полезное приложение для всех любителей рыбалки, с помощью которого можно со своего Android-устройства получить полный и точный прогноз предстоящей
Мастер Шкаф 1.07 для Android
Мастер Шкаф - полезное приложение для начинающих мебельных мастеров и домашних умельцев, с помощью которого можно быстро и легко создавать типовые элементы мебели
Часы рыбака 6.17.1118.01 для Android
Часы рыбака – все рыбаки знают, что время года, суток, дождь, атмосферное давления могут повлиять на интенсивность клева. Для каждого вида рыб существуют
Говорящий телефон 2.3.3 для Android
Говорящий телефон – расскажет пользователю о состоянии беспроводных коммуникаций, оповестит, если на устройстве не осталось свободной памяти и во время завершения