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Страшные истории для Android

Страшные истории 1.12 для Android

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Описание Страшные истории 1.12 для AndroidОписание   Скачать Страшные истории 1.12 для AndroidСКАЧАТЬ (19,61 Мб) Скриншоты Страшные истории 1.12 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Страшные истории 1.12 для AndroidСтатистика   Отзывы о Страшные истории 1.12 для AndroidОтзывы (0)  
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Страшные истории - бесплатный сборник страшилок, ужасных и мистических историй из реальной жизни на каждый день. Работает без интернета.

Приложение поддерживает режим "ночного чтения". Программа запоминает, где вы остановились для каждой категории. Благодаря этому вы сможете позже возобновить чтение с того же места.

После прочтения истории автоматически отмечаются прочитанными, можно фильтровать истории в списке и отображать "Все", только "Прочитанные" или "Непрочитанные" истории. Есть возможность найти историю по имени.

В сборник входят истории на такие темы:

  • Монстры
  • Привидения
  • Нечисть
  • Необъяснимое
  • Городские легенды
  • Страшные воспоминания
  • Истории от 3-го лица и многое другое
Скриншоты Страшные истории:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыдругое
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