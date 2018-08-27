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Красивые пазлы для Android

Красивые пазлы 2.2 для Android

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Описание Красивые пазлы 2.2 для AndroidОписание   Скачать Красивые пазлы 2.2 для AndroidСКАЧАТЬ (59,57 Мб) Скриншоты Красивые пазлы 2.2 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Красивые пазлы 2.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Красивые пазлы 2.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Красивые пазлы - сборник бесплатных ярких пазлов, который включает в себя около 130 красочных графических головоломок с тремя уровнями сложности.

Особенности приложения:

  • 130 различных пазлов:
  • Пазлы природа
  • Пазлы пейзажи
  • Пазлы горы
  • Пазлы цветы
  • Пазлы замки
  • Пазлы транспорт 
  • Различные уровни сложности: 4x4, 4x5, 4x6
  • Простое интуитивное управление
  • Красивое музыкальное оформление
  • Подходит для всех возрастов
Что нового в Красивые пазлы 2.2 для Android?

Исправлены ошибки
Скриншоты Красивые пазлы:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
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Категории программыЛогические
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