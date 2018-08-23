EventLogChannelsView для Windows

EventLogChannelsView 1.17

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание EventLogChannelsView 1.17Описание   Скачать EventLogChannelsView 1.17СКАЧАТЬ (86 Кб) Скриншоты EventLogChannelsView 1.17Скриншоты (2)   Статистика EventLogChannelsView 1.17Статистика   Отзывы о EventLogChannelsView 1.17Отзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

EventLogChannelsView - небольшая портативная, простая в использовании утилита, которая отображает список всех каналов журнала событий в операционной системе и предоставляет массу полезной информации, как например название канала, имя файла журнала событий, статус (включен или отключен), текущее количество событий в канале и пр.

Присутствует возможность выполнять операции одновременно с несколькими каналами: включать/отключать каналы, устанавливать максимальный размер файлов и очищать все события, сохраненные в каналах. Присутствует поддержка командной строки.

Скриншоты EventLogChannelsView:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения
ТОП-сегодня раздела "Расширения"
 

Punto Switcher 4.4.3.407

Punto Switcher - нужная программа, которая автоматически исправит текст, набранный не в той раскладке. Бывает, что вместо "скачать" пишем "crfxfnm" или "Цштвщцы"

Volume2 1.1.5.404 / 1.1.6.411 beta

Volume2 - очень удобная программа, дающая пользователю возможность управлять уровнем громкости с помощью мыши. Управление осуществляется путем вращения колеса мыши

Universal Watermark Disabler 1.0.0.6

Universal Watermark Disabler - небольшая утилита для удаления водяных знаков с рабочего стола операционных систем Windows 8, 8.1 и 10

CPU-Control 2.1

CPU-Control - программа, которая позволяет распределять использование отдельных ядер процессора различными процессами в многоядерных системах (включая и

StartIsBack++ 2.6.4

StartIsBack++ - полезная утилита для всех пользователей "десятки", которая вернет в интерфейс операционки привычное и знакомое меню Пуск из Windows 7

Kingo Android Root 1.5.6.3234

Kingo Android Root - удобный инструмент для получения Root-прав (прав Администратора) на устройствах под управлением ОС Android

скачать Adguard

Отзывы о программе EventLogChannelsView

Admin

Отзывов о программе EventLogChannelsView 1.17 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 