EventLogChannelsView - небольшая портативная, простая в использовании утилита, которая отображает список всех каналов журнала событий в операционной системе и предоставляет массу полезной информации, как например название канала, имя файла журнала событий, статус (включен или отключен), текущее количество событий в канале и пр.

Присутствует возможность выполнять операции одновременно с несколькими каналами: включать/отключать каналы, устанавливать максимальный размер файлов и очищать все события, сохраненные в каналах. Присутствует поддержка командной строки.