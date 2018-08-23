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Судоку для Android

Судоку 1.3.8 для Android

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Описание Судоку 1.3.8 для AndroidОписание   Скачать Судоку 1.3.8 для AndroidСКАЧАТЬ (14,13 Мб) Скриншоты Судоку 1.3.8 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Судоку 1.3.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о Судоку 1.3.8 для AndroidОтзывы (0)  
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Судоку - бесплатная головоломка судоку для телефонов и планшетов под управлением Android. Приложение предлагает все необходимые опции для комфортной игры в судоку - поиск цифр, подсказки, пометки, показ возможных цифр, отмена действий, несколько десятков уровней сложности с плавной настройкой, а также красивая анимация и приятное звуковое сопровождение.

Цель игры в судоку заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, столбце и блоке, каждая цифра встречалась только один раз. Сложность головоломки судоку зависит от количества изначально заполненных клеток и от методов, которые нужно применить для её решения.

Ключевые особенности:

  • Плавная настройка уровня сложности - от простейшего судоку до супер сложного.
  • Автосохранение позволяет делать паузы в игре в любое время без ущерба для игрового процесса.
  • Полезные анимации и красочные визуальные эффекты.
  • Различные возможности ввода вариантов: вручную, авто сброс и авто заполнение.
  • Подсказки при ошибке - подсветка цифр с звуковым сопровождением.
  • Пометки карандашом - поможет не держать все в уме и освободить его для решения головоломки.
  • Бесконечное число прекрасно сгенерированных головоломок судоку.
  • Удаление чисел, повторным нажатием цифры.
  • Анимированный поиск цифр.
  • Неограниченные отмены и повторы действий.
  • Показ возможных цифр.
  • Подсветки текущей ячейки, строки, столбца и группы.
  • Поддержка горизонтальной и вертикальной ориентации.
Скриншоты Судоку:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки - Логические
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