AZip для Windows

AZip 2.20

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Описание AZip 2.20Описание   Скачать AZip 2.20СКАЧАТЬ (2,24 Мб) Скриншоты AZip 2.20Скриншоты (4)   Статистика AZip 2.20Статистика   Отзывы о AZip 2.20Отзывы (0)  
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AZip - портативный архиватор с открытым исходным кодом, предлагающий пользователю минимальный набор опций для работы с архивами. Кроме стандартных инструментов для управления архивами (добавление, удаление и извлечение файлов), присутствуют ряд уникальных возможностей, например возможность осуществлять поиск файлов в архиве без необходимости их извлечения, пересжатие архивов, что может быть полезно для сжатия резервных копий баз данных или при отправке большого количества данных по электронной почте.

Особенности приложения:

  • Простота использования.
  • Минимальный набор опций.
  • Наличие стандартных инструментов управление архивами: добавление, удаление, извлечение файлов.
  • Встроенная функция быстрого поиска файлов в архиве без необходимости его распаковки.
  • Обновление содержимого архива - изменяются только новые, измененные файлы.
  • Инструмент пересжатия архивов для уменьшения его размера.
  • Настройка отображения содержимого архивов.
  • Поддерживаемые методы: сокращение, сжатие, сканирование, дефляция, deflate64, BZip2, LZMA.
  • Поддержка зашифрованных архивов.
  • Портативность (не требуется установка, отсутствуют DLL-файлы).
  • Малый размер.
Скриншоты AZip:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыАрхиваторы
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