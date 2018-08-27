WinRAR 5.60 WinRAR - мега популярный архиватор, умеющий обрабатывать практически любые форматы архивов (например RAR, ZIP, CAB, 7Z, JAR, ACE, TAR, ISO), и обеспечивающий при Universal Extractor 1.6.1.61 Universal Extractor - простая программа для извлечения данных из инсталляторов приложений, msi-установщиков, самораспаковывающихся EXE-файлов и архивов практически FreeArc 0.666 FreeArc - весьма неплохой архиватор, который оснащен разнообразными наборами методов сжатия, обеспечивая высокую степень упаковки данных и хорошую производительность

7-Zip 18.05 7-Zip - абсолютно бесплатный функциональный архиватор с высокой степенью сжатия и поддержкой множества форматов архивов, включая ZIP, 7z, RAR, CAB, GZIP, BZIP2 и Hamster Free ZIP Archiver 4.0.0.59 Hamster Free ZIP Archiver - бесплатный и простой в эксплуатации архиватор с поддержкой всех популярных форматов сжатия, включая RAR, ZIP, CAB, ARJ, LZH, ACE, 7-ZIP, WinZip 22.5 build 13114 WinZip - мощная программа для работы как с Zip-файлами, так и с архивами других форматов. Простой и понятный интерфейс делает процесс упаковки и распаковки файлов